نقطة إلى الأبطال.. مانشستر يونايتد يعود بفوز صعب على بورنموث ويستغل هدية ليفربول

تغلب مانشستر يونايتد على مضيفه بورنموث بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع السابع والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل كاسيميرو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 9.

الفوز رفع رصيد يونايتد إلى 69 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف عن نيوكاسل الثالث، وبفارق 3 نقاط عن ليفربول الخامس الذي لعب مباراة أكثر.

الفارق اتسع من نقطة إلى 3 بفضل تعادل ليفربول مع أستون فيلا بهدف لكل فريق في الجولة الحالية.

رصاصة العبور

المحاولة الأولى أتت من كاسيميرو في الدقيقة 4 بتسديدة علت العارضة.

فيما أتى الهدف الأول سريعا بواسطة كاسيميرو في الدقيقة التاسعة، بعد تمريرة من كريستيان إريكسن حاول المدافع تشتيتها لكنها وصلت إلى البرازيلي.

وسدد أنتوني مارسيال في الدقيقة 18 كرة اصطدمت بالدفاع، تلاه إريكسن بتسديدة علت العارضة.

وهدد دومينيك سولانكي مرمى يونايتد في الدقيقة 28 ولكن تصدى الحارس دافيد دي خيا.

وفي الدقيقة 36 سدد أنتوني على حدود المنطقة لتمر الكرة بجوار القائم.

نحو حماية النقاط

في الشوط الثاني حاول أنتوني مجددا في الدقيقة 59، لتمر الكرة بجوار القائم أيضا.

وفي الدقيقة 72 أتى أليخاندرو جارناتشو بدلا من جادون سانشو في صفوف الشياطين الحمر.

وحاول برونو فيرنانديز بتسديدة خطيرة في الدقيقة 76 تصدى لها الحارس نيتو بنجاح.

وفي الدقيقة 87 حل فريد بدلا من أنتوني، ليخرج يونايتد بالنقاط المنشودة.

ويتبقى ليونايتد مباراتين على أرضه، الأولى مؤجلة ضد تشيلسي، والثانية هي لقاء الجولة الأخيرة أمام فولام.

فيما يخرج ليفربول لملاقاة ساوثامبتون، وحده الأقصى من النقاط 69، وبالتالي يحتاج يونايتد لنقطة واحدة من آخر مباراتين لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

الأمر ذاته ينطبق على نيوكاسل يونايتد أيضا، الذي يلعب ضد ليستر سيتي في هذه الجولة، ثم يختتم المنافسات بلقاء تشيلسي خارج الأرض.