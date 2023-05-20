نقطة إلى الأبطال.. مانشستر يونايتد يعود بفوز صعب على بورنموث ويستغل هدية ليفربول

السبت، 20 مايو 2023 - 19:33

كتب : FilGoal

كاسيميرو

تغلب مانشستر يونايتد على مضيفه بورنموث بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع السابع والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل كاسيميرو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 9.

الفوز رفع رصيد يونايتد إلى 69 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف عن نيوكاسل الثالث، وبفارق 3 نقاط عن ليفربول الخامس الذي لعب مباراة أكثر.

أخبار متعلقة:
وداعية مثالية لأنفيلد.. فيرمينو ينقذ ليفربول من الخسارة ضد أستون فيلا ويبقى على آمال دوري الأبطال برينتفورد يقسو على توتنام بثلاثية.. ويهدده بالحرمان الأوروبي مؤتمر أنشيلوتي: ريال مدريد أخبرني بالبقاء.. والإقصاء من دوري الأبطال مؤلم "تلاعب وخداع".. فنربخشة يدين طرابزون في واقعة البصق على تريزيجيه

الفارق اتسع من نقطة إلى 3 بفضل تعادل ليفربول مع أستون فيلا بهدف لكل فريق في الجولة الحالية.

رصاصة العبور

المحاولة الأولى أتت من كاسيميرو في الدقيقة 4 بتسديدة علت العارضة.

فيما أتى الهدف الأول سريعا بواسطة كاسيميرو في الدقيقة التاسعة، بعد تمريرة من كريستيان إريكسن حاول المدافع تشتيتها لكنها وصلت إلى البرازيلي.

وسدد أنتوني مارسيال في الدقيقة 18 كرة اصطدمت بالدفاع، تلاه إريكسن بتسديدة علت العارضة.

وهدد دومينيك سولانكي مرمى يونايتد في الدقيقة 28 ولكن تصدى الحارس دافيد دي خيا.

وفي الدقيقة 36 سدد أنتوني على حدود المنطقة لتمر الكرة بجوار القائم.

نحو حماية النقاط

في الشوط الثاني حاول أنتوني مجددا في الدقيقة 59، لتمر الكرة بجوار القائم أيضا.

وفي الدقيقة 72 أتى أليخاندرو جارناتشو بدلا من جادون سانشو في صفوف الشياطين الحمر.

وحاول برونو فيرنانديز بتسديدة خطيرة في الدقيقة 76 تصدى لها الحارس نيتو بنجاح.

وفي الدقيقة 87 حل فريد بدلا من أنتوني، ليخرج يونايتد بالنقاط المنشودة.

ويتبقى ليونايتد مباراتين على أرضه، الأولى مؤجلة ضد تشيلسي، والثانية هي لقاء الجولة الأخيرة أمام فولام.

فيما يخرج ليفربول لملاقاة ساوثامبتون، وحده الأقصى من النقاط 69، وبالتالي يحتاج يونايتد لنقطة واحدة من آخر مباراتين لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

الأمر ذاته ينطبق على نيوكاسل يونايتد أيضا، الذي يلعب ضد ليستر سيتي في هذه الجولة، ثم يختتم المنافسات بلقاء تشيلسي خارج الأرض.

مانشستر يونايتد كاسيميرو الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
كلوب: لم يكن يمكننا سماع موسيقى دوري الأبطال.. وسنجعل الدوري الأوروبي بطولتنا دي خيا: كاسيميرو يجب أن يلعب مهاجما.. والقفاز الذهبي ليس لي وحدي تين هاج: لا أهتم بما يحدث في ليفربول.. دي خيا أخطأ سابقا ولكن مباشر الدوري الإنجليزي - نوتنجهام (1)-(0) أرسنال.. الشوط الثاني وداعية مثالية لأنفيلد.. فيرمينو ينقذ ليفربول من الخسارة ضد أستون فيلا ويبقى على آمال دوري الأبطال الأمل الخافت.. أرسنال بظهير اضطراري وبدون مارتينيلي في مواجهة نوتنجهام برينتفورد يقسو على توتنام بثلاثية.. ويهدده بالحرمان الأوروبي انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (1)-(1) أستون فيلا
أخر الأخبار
دوري أبطال إفريقيا - يوسف المطيع.. من الاعتزال إلى بطل الوداد 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
كلوب: لم يكن يمكننا سماع موسيقى دوري الأبطال.. وسنجعل الدوري الأوروبي بطولتنا 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نهائي أبطال إفريقيا - استاد القاهرة.. الفوز يساوي التتويج باللقب لـ لأهلي والزمالك 31 دقيقة | الكرة الإفريقية
دي خيا: كاسيميرو يجب أن يلعب مهاجما.. والقفاز الذهبي ليس لي وحدي 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإفريقي سلة - الأهلي (23) (18) أر إي جي.. بداية الربع الثاني 48 دقيقة | كرة سلة
تين هاج: لا أهتم بما يحدث في ليفربول.. دي خيا أخطأ سابقا ولكن ساعة | الدوري الإنجليزي
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر من مونبلييه ويتعقد موقفه في صراع الهبوط ساعة | الكرة الأوروبية
نقطة إلى الأبطال.. مانشستر يونايتد يعود بفوز صعب على بورنموث ويستغل هدية ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وفد الأهلي يزور الترجي ويقدم اعتذارا عن المضايقات 2 على رأسهم فيرمينو.. ليفربول يعلن رحيل 4 لاعبين 3 مدرب نانت: مصطفى استسلم لضغوط عائلته في مصر.. ومعاقبته قرار يرجع للنادي 4 صندوانز بتسعة لاعبين يجبر الوداد على التعادل في المغرب