بين ضيق الوقت و"ضرورة التعايش".. التفاصيل الكاملة لأزمة المنتخب والأهلي بسبب مواجهة غينيا

نشبت أزمة بسبب تعارض موعد مباراة مصر ضد غينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا مع إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي يعد الأهلي طرفا فيه.

ويبدو أن المشكلة في طريقها للحل بعدما تأهل الوداد المغربي لنهائي دوري الأبطال على حساب صنداونز الجنوب إفريقي للقاء الأهلي.

وتقام مباراة الإياب من نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 11 يونيو المقبل في المغرب، بين الأهلي والوداد.

فيما يلتقي منتخب مصر مع غينيا في التصفيات الإفريقية يوم 14 يونيو في المغرب أيضا.

وبذلك فأن لاعبي الأهلي الذين سيرتدون قميص منتخب مصر في الأجندة الدولية المقبلة لن يواجهوا الأزمة التي كانت ربما لتحدث إذا تأهل صنداونز للنهائي الإفريقي.

بداية الأزمة

في البداية علم FilGoal.com أن اتحاد الكرة المصري طلب تعديل موعد مباراة غينيا الذي حدد يوم 14 يونيو موعدا للمباراة.

ورغب اتحاد الكرة في تأجيل المباراة بسبب احتمالية ارتباط الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 11 أو 12 حال تأهله على حساب الترجي، وهو ما حدث بالفعل.

اتحاد الكرة الغيني تمسك حتى الآن بعدم التأجيل بسبب مواجهة البرازيل يوم 17 وديا.

لماذا ستقام مباراة مصر وغينيا في المغرب؟

ثيرلو أمادو المتحدث باسم منتخب غينيا كشف عبر قناة الحياة: "لا يمكن أن نستضيف مباريات في غينيا بسبب مشاكل الملاعب ولذلك اخترنا المغرب لاستضافة مباراة مصر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية".

وأضاف "نعلم أن الأهلي سيخوض المباراة النهائية يوم 11 يونيو وبعدها سيكون هناك ثلاثة أيام قبل مواجهتنا لمصر وهي الفترة التي تنص عليها القواعد للحصول على راحة قبل المباريات الدولية ونرى أن 3 أيام ستكون كافية، ومصر لديها لاعبين آخرين يمكنهم المشاركة ضد غينيا واعتقد أن المنتخبين لديهما الفرصة ليصعدا إلى النهائيات مباشرة في تلك البطولة ولذلك من الأفضل أن نواجه مصر ثم البرازيل في المواعيد المقررة".

تضارب مواعيد؟

شرح محمد غرابة مدير منتخب مصر الأمر قائلا عبر أون تايم سبورتس: "أجرينا حجز الإقامة للتواجد في المغرب بين يومي 12 و20 يونيو أيا يكن ما سيحدث".

وتابع غرابة "مباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا ستقام يوم 11 أو 12 يونيو في جنوب إفريقيا أو المغرب، وإذا كانت الأولى فهذا يعني أن لاعبيه سيخوضوا رحلة طيران طويلة تصل إلى 22 ساعة في وقت ضيق للغاية".

وأكمل "الأمر يخلو من التنظيم والتنسيق. يجب أن يرتب كاف هذه الأمور بشكل أفضل. منتخب المغرب لديه الوداد يمثله، وجنوب إفريقيا لديها صنداونز، وتونس لديها الترجي، لماذا يلعبون جميعا يوم 17 يونيو بينما نلعب نحن يوم 14"؟

وواصل "إذا أقيمت مباراة غينيا يوم 14 يونيو، سيبدأ المعسكر يوم 9 من الشهر ذاته، والإعلان عن قائمة المنتخب سيكون خلال الأيام المقبلة".

وأخيرا عن إمكانية إراحة لاعبي الأهلي في مباراة غينيا نظرا لأن مصر في وضع جيد بالتصفيات الإفريقية قال: "لاعبو الأهلي متواجدين في المباراة مثل بقية اللاعبين. لا توجد راحة".

رد كولر

بسؤال مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي في المؤتمر الصحفي عقب التأهل للنهائي على حساب الترجي أجاب بشكل حاسم قائلا: "موعد المباراة بعد النهائي، على المنتخب التعايش مع الظروف والتعامل معها، لا نعلم من سينضم للمنتخب من الأساس، وكم العدد الذي سينضم وربما يضطروا لعدم ضم أي لاعب من الأهلي لكننا سنلعب النهائي قبل لقاء غينيا".

الأهلي سيحل ضيفا على الوداد يوم 11 يونيو المقبل في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومن ثم سينضم لاعبو الفريق المستعدين لقائمة المنتخب لمواجهة غينيا بعد 3 أيام فقط.

فكيف سيتعامل روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، وماذا سيحدث في الأيام القليلة المقبلة؟