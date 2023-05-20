أحداد يغيب عن ذهاب نهائي إفريقيا أمام الأهلي.. وثنائي الوداد مهدد قبل العودة

تأكد غياب حميد أحداد مهاجم الوداد المغربي عن ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

حميد أحداد النادي : الوداد الرياضي الوداد الرياضي

وتأهل الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي ليلعب ضد الأهلي.

وتعادل الوداد مع صنداونز في جنوب إفريقيا بهدفين لمثلهما، ليتأهل إلى النهائي للموسم الثاني على التوالي بعد نهاية مباراة الذهاب في المغرب بالتعادل السلبي.

وبذلك يتكرر نهائي الموسم الماضي بين الأهلي والوداد المغربي، ولكن هذا الموسم بنظام الذهاب والعودة.

وحصل أحداد على 3 إنذارات خلال ربع النهائي ونصف النهائي، ليغيب عن ذهاب نهائي إفريقيا.

مهاجم الوداد المغربي والزمالك السابق حصل على إنذار في ذهاب ربع النهائي أمام سيمبا التنزاني.

ثم حصل على إنذارين في ذهاب وإياب نصف النهائي أمام صنداونز الجنوب إفريقي.

على جانب آخر أصبح الثنائي أمين أبو الفتوح ويحيى جبران مهددا بالغياب عن إياب نهائي إفريقيا.

المدافع أمين أبو الفتوح حصل على بطاقتين صفراوتين أمام كل من سيمبا وصنداونز.

بينما حصل يحيى جبران لاعب وسط وقائد الوداد على إنذارين أمام صنداونز ذهابا وإيابا.

وإذا حصل أي منهما على بطاقة صفراء في ذهاب النهائي أمام الأهلي في القاهرة، سيغيب عن إياب النهائي في المغرب.

على الناحية الأخرى ثنائي الأهلي حمدي فتحي ومروان عطية مهدد بالغياب عن إياب النهائي بعد حصوله على إنذارين.

وتقام مباراة الذهاب في استاد القاهرة الدولي يوم 4 يونيو المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء.

ثم تقام مباراة العودة في الدار البيضاء بالمغرب بملعب مركب محمد الخامس يوم 11 من الشهر ذاته في نفس التوقيت.

وكان الأهلي تأهل إلى النهائي بعد تخطي الترجي التونسي في نصف النهائي بأربعة أهداف دون رد بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.