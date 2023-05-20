انتهت الدوري الإنجليزي - نوتنجهام (1)-(0) أرسنال

كرة طائرة - إلى نهائي تاريخي.. سيدات الزمالك يهزمن مولودية الجزائر في بطولة إفريقيا

منذ نهائي إفريقيا الموسم الماضي.. ماذا تغير في الوداد قبل مواجهة الأهلي