انتهت الدوري الإنجليزي - نوتنجهام (1)-(0) أرسنال
السبت، 20 مايو 2023 - 19:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة توتنجهام فورست ضد أرسنال في الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق19. جووووول أول لنوتنجهام فورست عن طريق تايو أونيي.
ق17. الهدف الأول يضيع من رأسية جابرييل جيسوس.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
نرشح لكم
بيد أرسنال لا بيدي.. مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي نوتنجهام يضمن البقاء بالفوز على أرسنال.. ومانشستر سيتي يتوج بطلا للدوري الإنجليزي ميلنر: ربما ألعب في أنفيلد مرة أخرى.. من يدري؟ كلوب: لم يكن يمكننا سماع موسيقى دوري الأبطال.. وسنجعل الدوري الأوروبي بطولتنا دي خيا: كاسيميرو يجب أن يلعب مهاجما.. والقفاز الذهبي ليس لي وحدي تين هاج: لا أهتم بما يحدث في ليفربول.. دي خيا أخطأ سابقا ولكن نقطة إلى الأبطال.. مانشستر يونايتد يعود بفوز صعب على بورنموث ويستغل هدية ليفربول وداعية مثالية لأنفيلد.. فيرمينو ينقذ ليفربول من الخسارة ضد أستون فيلا ويبقى على آمال دوري الأبطال