انتهت الدوري الإنجليزي - نوتنجهام (1)-(0) أرسنال

السبت، 20 مايو 2023 - 19:26

كتب : FilGoal

أرسنال ضد نيوكاسل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة توتنجهام فورست ضد أرسنال في الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق19. جووووول أول لنوتنجهام فورست عن طريق تايو أونيي.

ق17. الهدف الأول يضيع من رأسية جابرييل جيسوس.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

أرسنال الدوري الإنجليزي نوتنجهام فورست
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