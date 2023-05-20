وداعية مثالية لأنفيلد.. فيرمينو ينقذ ليفربول من الخسارة ضد أستون فيلا ويبقى على آمال دوري الأبطال

بعد 8 سنوات، ودع روبيرتو فيرمينو ملعب أنفيلد بالطريقة المثالية بعد أن أنقذ ليفربول من الخسارة ضد أستون فيلا وأبقى على حظوظه في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وتعادل ليفربول مع أستون فيلا بهدف لكل فريق على ملعب أنفيلد في الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

التعادل رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ 66 في المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد الذي يحتاج إلى نقطة واحدة من مباراتين لضمان الوصول لدوري أبطال أوروبا، كما ارتفع رصيد أستون فيلا للنقطة الـ 58 في المركز السابع المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.

المباراة كانت هي الظهور الأخير لرباعي الفريق على ملعب أنفيلد الذي أعلن رحيلهم عقب نهاية الموسم بشكل مجاني وهم، روبيرتو فيرمينو وجيمس ميلنر وأوكسليد تشامبرلين ونابي كيتا.

وشهدت المباراة مشاركة فيرمينو وميلنر في الشوط الثاني بينما بقى تشامبرلين وكيتا على مقاعج البدلاء.

التشكيل

بدأ ليفربول المباراة بثلاثي هجومي مكون من محمد صلاح وكودي جاكبو ولويس دياز.

🔴 فيرمينو بديلا في آخر ظهور على أنفيلد لتشكيل ليفربول لمواجهة أستون فيلا#السبت_الكروي pic.twitter.com/xDjMADXv03 — FilGoal (@FilGoal) May 20, 2023

أحداث المباراة

المباراة بدأت بحذر متبادل بين الفريقين إلى أن حصل أستون فيلا على ركلة جزاء بعد عرقلة إبراهيما كوناتيه لأولي واتكنز داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 20.

وأهدر واتكنز ركلة الجزاء بعد أن سددها بعيدا عن المرمى.

وفي الدقيقة الـ 27 تقدم أستون فيلا بالهدف الأول عن طريق جاكبو رامسي مستغلا عرضية داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة في الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني حاول صلاح تسجيل التعادل وسدد الكرة ولكن الحارس إيميليان مارتينيز تصدى لها بثبات.

وتعادل ليفربول عن طريق كودي جاكبو في الدقيقة الـ 54 ولكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديوة لوجود حالة تسلل.

وشهدت الدقيقة الـ 71 دخول روبيرتو فيرمينو وجيمس ميلنر في مباراتهما الأخيرة على ملعب أنفيلد

وفي الدقيقة الـ 89 سجل روبيرتو فيرمينو هدفا قاتل من صناعة محمد صلاح بطريقة رائعة بوجه القدم الخارجي ليضع البرازيلي الكرة في الشباك.