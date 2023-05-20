منذ نهائي إفريقيا الموسم الماضي.. ماذا تغير في الوداد قبل مواجهة الأهلي

تأهل الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي ليلعب ضد الأهلي.

محمد أوناجم النادي : الوداد الرياضي الوداد الرياضي

وتعادل الوداد مع صنداونز في جنوب إفريقيا بهدفين لمثلهما، ليتأهل إلى النهائي للموسم الثاني على التوالي بعد نهاية مباراة الذهاب في المغرب بالتعادل السلبي.

وبذلك يتكرر نهائي الموسم الماضي بين الأهلي والوداد المغربي، ولكن هذا الموسم بنظام الذهاب والعودة.

فماذا تغير في فريق الوداد منذ نهائي إفريقيا الموسم الماضي وقبل نهائي الموسم الحالي؟

هذا ما يستعرضه معكم FilGoal.com.

القيادة الفنية – 4 مدربين

البداية من القيادة الفنية لفريق الوداد التي تغيرت أكثر من مرة.

بعد نهاية بطولة إفريقيا الموسم الماضي وتتويج الوداد باللقب رحل وليد الركراكي عن تدريب الفريق ليتولى المهمة الفنية لمنتخب المغرب وحقق معه المركز الرابع في كأس العالم.

وتولى الحسين عموتة الذي قاد الفريق للقب إفريقيا عام 2017 تدريب الوداد لكنه رحل بعد مباراتين فقط.

وجاء بعد الحسين عموتة المدرب مهدي النفطي الذي تولى تدريب الوداد لفترة قبل أن يرحل بسبب سوء النتائج.

وكان بديل الحسين عموتة هو المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو.

وقاد جاريدو الوداد في باقي مباريات دور المجموعات وربع النهائي، واستطاع التأهل بالفريق إلى نصف نهائي أبطال إفريقيا بعد تخطي سيمبا التنزاني بصعوبة بركلات الترجيح.

وهنا قررت إدارة الوداد إقالة جاريدو وتعيين البلجيكي سفين فاندنبروك بدلا منه، وهو الذي قاد الفريق لتخطي صنداونز إلى النهائي.

تغييرات اللاعبين

على مستوى المستطيل الأخضر شهد تشكيل الوداد العديد من التغييرات عن الفريق الذي قابل الأهلي في نهائي الموسم الماضي.

البداية من حراسة المرمى والتي شهدت تبديل الحارس أحمد رضا تكناوتي بـ يوسف مطيع.

وتعرض تكناوتي للإصابة ليغيب عن الوداد لنهاية الموسم، ما أجبر الوداد على إقناع الحارس يوسف مطيع إلى العودة من الاعتزال واللعب مع الفريق خلال الفترة المتبقية من الموسم.

خط الدفاع

في الدفاع رحل أشرف داري أبرز مدافعي الوداد في الموسم الماضي للاحتراف مع فريق بريست الفرنسي.

كذلك أصبح اللاعب أمين فرحاني لا يشارك في التشكيل الأساسي، ليكون بذلك قلبي دفاع الوداد هما آرسين زولا وأمين أبو الفتوح.

في وسط الملعب أيضا حجز عبد الله حيمود مكانه كأساسي بدلا من جلال دودي.

وأيضا أصبح محمد أوناجم هو الجناح الأيمن الأساسي للوداد.

وعلى غرار محمد أوناجم انضم أيضا حميد أحداد لاعب الزمالك الأسبق إلى الوداد بداية الموسم الجاري.

وأخيرا وعلى مستوى مركز المهاجم الصريح فبعد رحيل جاي مبينزا مهاجم الكونغو، أصبح السنغالي بولي سامبو هو مهاجم الفريق المغربي الأساسي.

وتقام مباراة الذهاب في استاد القاهرة الدولي يوم 4 يونيو المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء.

ثم تقام مباراة العودة في الدار البيضاء بالمغرب بملعب مركب محمد الخامس يوم 11 من الشهر ذاته في نفس التوقيت.

وكان الأهلي تأهل إلى النهائي بعد تخطي الترجي التونسي في نصف النهائي بأربعة أهداف دون رد بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.