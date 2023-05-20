مصدر من الأهلي لـ في الجول: سنطلب السعة الجماهيرية الكاملة لـ نهائي أبطال إفريقيا

السبت، 20 مايو 2023 - 18:45

كتب : أحمد الخولي

جمهور الأهلي في مباراة الهلال السوداني

كشف مصدر من الأهلي عن طلب النادي حضور السعة الكاملة جماهيريا في نهائي دوري أبطال إفريقيا في استاد القاهرة.

ويضرب الأهلي موعدا ناريا مع الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022-2023

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "الأهلي سيطلب السعة الجماهيرية الكاملة لإستاد القاهرة خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا".

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وسبق أن استضاف استاد القاهرة مباريات الأهلي في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا في أكثر من مباراة.

وتتسع مدرجات استاد القاهرة لـ 75 ألف متفرج.

وحضر 50 ألف مشجع مباراتي الأهلي ضد الهلال السوداني في دور المجموعات ثم الرجاء المغربي في ذهاب ربع النهائي.

وحضر ما يقارب 10 آلاف متفرج في إياب نصف نهائي دوري الأبطال ضد الترجي.

وتقام مباراة الذهاب في استاد القاهرة الدولي يوم 4 يونيو المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء.

ثم تقام مباراة العودة في الدار البيضاء بالمغرب بملعب مركب محمد الخامس يوم 11 من الشهر ذاته في نفس التوقيت.

وكان الأهلي تأهل إلى النهائي بعد تخطي الترجي التونسي في نصف النهائي بأربعة أهداف دون رد بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وتعد هذه المرة هي الثالثة التي تجمع بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد عام 2017 و2022.

كما هي المرة الثالثة على التوالي التي يقام فيها النهائي بملعب مركب محمد الخامس، بعد أن احتضن نهائي 2021 بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ونهائي الموسم الماضي بين الأهلي والوداد.

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