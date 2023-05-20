عقدة حقيقية ونهائي يتكرر من جديد.. الوداد يعبر صنداونز في أبطال إفريقيا بسيناريو جنوني

السبت، 20 مايو 2023 - 18:09

كتب : إسلام أحمد

الوداد المغربي - صنداونز

خطف الوداد المغربي بطاقة التأهل من جنوب إفريقيا على حساب صنداونز بالتعادل 2-2 في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وسيضرب نهائي ناري ضد الأهلي.

سجل لصنداونز كل من: بيتر شالويلي وثابيلو مورينا، فيما سجل للوداد أيوب العملود وموثيبي مافالا بالخطأ في مرماه.

وسيلتقي الوداد مع الأهلي للمرة الثالثة في نهائي دوري الأبطال وللمرة الثانية على التوالي بعد نسختي 2017 و2022.

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ووصل الوداد للنهائي للمرة السادسة في تاريخه، ويبحث عن اللقب الرابع بعد أعوام 1992 و2017 و2022.

وسيكون نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الثالث على التوالي في المغرب على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

عقدة

وبات الوداد عقدة حقيقة لصنداونز في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال.

في نسخة 2017 تأهل على حسابه لنصف نهائي المسابقة، وفي 2019 تأهل الوداد مجددا للنهائي على حساب صنداونز.

وهو ما تكرر أيضا في نصف نهائي النسخة الحالية وتأهل الوداد على حساب صنداونز للنهائي الرابع في تاريخه.

التشكيل

وبدأ صنداونز بثنائية هجومية مكونة من بيتر شالويلي وثابيلو مورينا.

في المقابل قاد زهير المترجي ومحمد أوناجم والسنغالي بولي سامبو هجوم الوداد.

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وصف المباراة

بدأت المباراة بين الفريقين بقوة وسرعة بحثا عن هدف التقدم المبكر.

في الدقيقة العاشرة انطلق زهير المترجي من الجهة اليسرى متوغلا صوب منطقة جزاء صنداونز لكن الدفاع أبعد الكرة لركنية.

رد صنداونز بتسديدة أرضية قوية تصدى لها يوسف مطيع بثبات في الدقيقة 14 من موثوبي مافالا.

ومع مرور 20 دقيقة من عمر اللقاء انفرد محمد أوناجم وسدد كرة ارتطمت بقدم عبد المنعم بوطويل مدافع صنداونز ثم تصدى لها رونوين ويليامز حارس أصحاب الأرض.

رد مطيع ببراعة بالتصدي لتسديدة بيتر شالوليلي القوية في الدقيقة 22.

تصدى مطيع في الدقيقة 28 بثبات لركلة حرة مباشرة من صنداونز.

هدأت أحداث الشوط الأول قليلا حتى نهايته.

ضغط صنداونز في الشوط الثاني وتصدى مطيع لفرصة زواني في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة التالية مباشرة جاء هدف اللقاء الأول.

ضغط قوي من أصحاب الأرض أمام منطقة جزاء الوداد تصل إلى زواني الذي سدد كرة من على حدود منطقة الجزاء مسجلا الهدف الأول على يسار مطيع معلنا الهدف الأول لصنداونز.

وكاد بيتر شالوليلي أن ينفرد في الدقيقة 56 لكن عرقلة من يحيى جبران منعته من الانفراد وتحصل قائد الوداد بطاقة صفراء.

بعد دقيقتين تحصل بوطويل على بطاقة صفراء بسبب إضاعة الوقت في الدقيقة 58.

تألق مطيع ومنع الهدف الثاني لصنداونز في الدقيقة 62 بعد تسديدة شالوليلي.

بدأ الوداد التحرر هجوميا بحثا عن التعادل فسُددت كرة أعلى العارضة، ثم منع ويليامز حارس صنداونز انفراد من زهير المترجي في الدقيقة 71.

ضغط الوداد أسفر عن هدف التعادل، عرضية متقنة من يحيى جبران ورأسية أيوب العملود سكنت الشباك مسجلا التعادل في الدقيقة 72.

وبعد 7 دقائق أرسل ثابيلو مورينا عرضية أرضية من الجهة اليسرى أودعها شالوليلي في الشباك مسجلا هدف التقدم للأصفر والأسود.

وفي الدقيقة 84 أرسل يحيى عطية الله ركلة حرة مباشرة أودعها موثوبي مافالا بالخطأ في مرماه برأسية.

الدقائق الأخيرة مرت بمحاولات لم ترتق لتهديد مرمى الفريقين لتنتهي المباراة بتعادل ثمين يعني الوصول للنهائي.

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