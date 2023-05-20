برينتفورد يقسو على توتنام بثلاثية.. ويهدده بالحرمان الأوروبي

بات توتنام مهددا بالحرمان من المشاركة في البطولات الأوروبية خلال الموسم المقبل.

وخسر توتنام من برينتفورد بنتيجة 3-1 ضمن الجولة 37 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتقدم هاري كين لتوتنام لكن يوان ويسا وبرايان مبومو (هدفين) سجلا أهداف برينتفورد.

برينتفورد حقق الفوز الأول على توتنام منذ عام 1948.

توتنام توقف رصيده عند النقطة 57 في المركز السابع.

فيما رفع برينتفورد رصيده إلى 56 نقطة في المركز التاسع.

وبات توتنام مهددا بالغياب عن المشاركة في دوري المؤتمر آخر فرصه في المشاركات الأوروبية حال فقد المركز السابع.

وافتتح هاري كين التسجيل لنادي توتنام في الدقيقة الثامنة.

وعدل برايان مبومو النتيجة وسجل هدف التعادل لبرينتفورد في الدقيقة 50.

وعاد اللاعب ذاته ليضيف الهدف الثاني عند الدقيقة 62.

واختتم يوان ويسا أهداف المباراة وسجل الهدف الثالث لبرينتفورد عند الدقيقة 88.