تشكيل مانشستر يونايتد – سانشو ومارسيال أساسيان ضد بورنموث

السبت، 20 مايو 2023 - 16:00

كتب : FilGoal

جادون سانشو - مانشستر يونايتد وإشبيلية

أعلن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه لملاقاة بورنموث اليوم السبت في ملعب فايتاليتي في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: لوك شو- رافائيل فاران- فيكتور ليندلوف- آرون وان بيساكا

في الوسط الدفاعي: كاسيميرو- كريستيان إريكسن

في الوسط الهجومي: جادون سانشو- برونو فيرنانديز- أنتوني

في الهجوم: أنتوني مارسيال

ويحتل يونايتد المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 66 نقطة بعدما خاض 35 مباراة.

فيما يأتي بورنموث في المركز الـ4 بـ39 نقطة بعدما خاض 36 مباراة.

مانشستر يونايتد بورنموث الدوري الإنجليزي
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