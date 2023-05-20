تشكيل مانشستر يونايتد – سانشو ومارسيال أساسيان ضد بورنموث
السبت، 20 مايو 2023 - 16:00
كتب : FilGoal
أعلن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه لملاقاة بورنموث اليوم السبت في ملعب فايتاليتي في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا
في الدفاع: لوك شو- رافائيل فاران- فيكتور ليندلوف- آرون وان بيساكا
في الوسط الدفاعي: كاسيميرو- كريستيان إريكسن
في الوسط الهجومي: جادون سانشو- برونو فيرنانديز- أنتوني
في الهجوم: أنتوني مارسيال
ويحتل يونايتد المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 66 نقطة بعدما خاض 35 مباراة.
فيما يأتي بورنموث في المركز الـ4 بـ39 نقطة بعدما خاض 36 مباراة.
نرشح لكم
تشكيل ليفربول - صلاح أساسي أمام أستون فيلا.. وفيرمينو بديلا في آخر ظهور على أنفيلد فيرمينو: أفضل صناعة لهدف قدمتها لـ صلاح.. وهذا سر تألقي معه ومع ماني إيكو: خطاب من ليفربول إلى الاتحاد الإنجليزي ضد سوء معاملة الحكام لـ محمد صلاح مؤتمر كلوب: ليس لدي أمل في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل مؤتمر جوارديولا: نجيد في المواعيد الكبرى.. ودي بروين دائما يصرخ في وجهي مؤتمر أرتيتا: مارتينيلي وزنيشينكو يغيبان لنهاية الموسم.. ومازال بإمكاننا أن نصبح الأبطال لوفرين: ما يفعله صلاح أكثر من الكمال.. لا يوجد الكثير مثله هو ورونالدو وميسي مؤتمر تين هاج: راشفورد قد لا يواجه بورنموث.. ولا أركز الآن على ضم سابيتزر نهائيا