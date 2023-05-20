تشكيل مانشستر يونايتد – سانشو ومارسيال أساسيان ضد بورنموث

تشكيل ليفربول - صلاح أساسي أمام أستون فيلا.. وفيرمينو بديلا في آخر ظهور على أنفيلد

فيرمينو: أفضل صناعة لهدف قدمتها لـ صلاح.. وهذا سر تألقي معه ومع ماني

إيكو: خطاب من ليفربول إلى الاتحاد الإنجليزي ضد سوء معاملة الحكام لـ محمد صلاح

مؤتمر كلوب: ليس لدي أمل في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

مؤتمر جوارديولا: نجيد في المواعيد الكبرى.. ودي بروين دائما يصرخ في وجهي

مؤتمر أرتيتا: مارتينيلي وزنيشينكو يغيبان لنهاية الموسم.. ومازال بإمكاننا أن نصبح الأبطال

لوفرين: ما يفعله صلاح أكثر من الكمال.. لا يوجد الكثير مثله هو ورونالدو وميسي

مؤتمر تين هاج: راشفورد قد لا يواجه بورنموث.. ولا أركز الآن على ضم سابيتزر نهائيا