انتهت دوري الأبطال – صنداونز (2) - (2) الوداد.. نهائي مكرر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ماميلودي صنداونز والوداد التي تقام في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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انتهت

ق 84: جووول عكسي.. موثوبي مفالا يسجل برأسية بالخطأ في مرماه

ق 80: جووول شالوليلي يسجل هدف صنداونز الثاني بعد عرضية أرضية

ق 72: جووول التعاااادل.. أيوب العملود برأسية تسكن الشباك

ق71: حارس صنداونز يتألق ويمنع انفراد زهير المترجي

ق 60: المطيع يتألق ويمنع الثاني

ق 50: جوووووول ثيمبا زواني يسجل هدف التقدم بتسديدة مباغتة

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق40: تسديدة من أوناجم من ركلة حرة أبعدها حارس صندوانز.

ق31: توقف اللعب لإصابة لاعبين من الوداد بعد تدخلهما على بعضهما البعض بالرأس.

ق22: تصدي رائع من حارس الوداد لتسديدة بيتر شالوليلي من داخل منطقة الجزاء.

ق20: الوداد يهدر انفرادا عن طريق أوناجم بعدما انطلق مسرعا لكنه سدد الكرة ضعيفة وبتدخل من المدافع أمسك الحارس بالكرة في النهاية.

ق10: انطلاقة سريعة عن طريق زهير المترجي لاعب الوداد على الجبهة اليسرى في محاولة لاستغلال المساحات الخالية في الخط الدفاعي لصنداونز وإختراق منطقة الجزاء لكنه فقد السيطرة على الكرة بالنهاية لتتحول إلى ركلة مرمى.

ق2: محاولة هومية أولى للوداد بعرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء حيث أخطأها أحد المدافعين بتشتيت غير متقن ليضع الكرة بإتجاه المرمى لكن الحارس روني وليامز تمكن من اللحاق بالكرة والسيطرة عليها.

انطلاق المباراة.