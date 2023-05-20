تشكيل دوري الأبطال – زواني يقود صنداونز.. المترجي وجبران وأوناجم أساسيون مع الوداد
السبت، 20 مايو 2023 - 14:52
كتب : FilGoal
يقود ثيمبا زواني تشكيل ماميلودي صنداونز في مواجهة الوداد اليوم السبت.
ويستضيف صنداونز منافسه الوداد في ملعب لوفتوس فيرسفيلد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.
وسوف يلتقي الفائز من تلك المباراة مع الأهلي في النهائي.
وجاء تشكيل صنداونز كالتالي:
في حراسة المرمى: رونوين ويليامز
في الدفاع: موثوبي مافالا- تيبوهو موكوينا- عبد المنعم بوطول
في الوسط الدفاعي: أوبري موديبا- سفيليلي موخيلسي- سيفو مبولي- خوليسو موادو
في الوسط الهجومي: بيتر شالوليلي- ثابيلو مورينا
في الهجوم: ثيمبا زواني
أما تشكيل الوداد فجاء كالتالي:
في حراسة المرمى: يوسف المطيع
في الدفاع: يحيى عطية الله- آرسين زولا- أمين أبو الفتح- أيوب العملود
في الوسط: زهير المترجي- عبد الله حيمود- يحيى جبران- رضا جعدي- محمد أوناجم
في الهجوم: بولي سامبو