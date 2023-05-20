فيرمينو: أفضل صناعة لهدف قدمتها لـ صلاح.. وهذا سر تألقي معه ومع ماني

اختار روبرتو فيرمينو أفضل صناعة لهدف قام به خلال مسيرته مع ليفربول التي سوف تنتهي بنهاية الموسم الجاري وكشف سر شراكته مع محمد صلاح وساديو ماني.

روبيرتو فيرمينو النادي : ليفربول ليفربول

وسيكون اليوم السبت هو الظهور الأخير للاعب البرازيلي مع ليفربول في ملعب أنفيلد حينما يستضيف أستون فيلا في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي وذلك في ظل نهاية تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

ونقلت صحيفة "ذا جارديان" الإنجليزية اختيارات فيرمينو لأفضل اللحظات له مع ليفربول والتي جاءت كالتالي:

أفضل هدف؟ ضد باريس سان جيرمان.

أفضل صناعة لهدف؟ كانت ضد نيوكاسل لمحمد صلاح.

أفضل مباراة؟ الهاتريك ضد أرسنال.

أكثر بطولة سعدت بها؟ دوري أبطال أوروبا، كان من الجيد الفوز بها لأنه من الصعب اللعب ضد العديد من الفرق الصعبة في أوروبا، أن نفوز بها كان شيئا خاصا لي وللنادي.

وعن مباراة أستون فيلا قال: "بعد المباراة سأبكي بنسبة 100%، إنه يوم خاص وسيكون به الكثير من العاطفة لي ولعائلتي".

فيما نقل موقع "ليفربول إيكو" الإنجليزي تصريحات فيرمينو عن سر تألقه مع صلاح وماني حينما شكلوا ثلاثي هجومي مرعب وقال: "هذا كان بسبب التدرب يوما مع بعضنا البعض".

وواصل "كنا نعرف بعضنا جيدا وكل شيء كان يسير جيدا في المباريات بسبب ذلك".

وأكمل فيرمينو "اللعب بجوار صلاح ماني كان رائعا، هما لاعبان عظيمان وكان من الفخر ومن دواعي سروري مزاملتهما، لقد استمتعت باللعب معهما وبالنتائج التي حققناها سويا".