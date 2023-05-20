خالد عبد الفتاح: أتمنى مواجهة صنداونز في نهائي إفريقيا

يتمنى خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي مواجهة ماميلودي صنداونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي للنهائي الإفريقي الرابع على التوالي عقب فوزه على الترجي بهدف دون رد في إياب نصف النهائي.

وينتظر الأهلي ملاقاة الفائز من ماميلودي صنداونز أو الوداد في النهائي.

وتحدث خالد عبد الفتاح لقناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "أتمنى التتويج باللقب وأن تكون هذه أول بطولة دوري أبطال إفريقيا لي مع الأهلي".

وواصل "كولر حذرنا أن الفوز في الذهاب بنتيجة 3-0 خادع، وقال لنا لو فكرتوا في النهائي ستحدث مشكلة، يجب علينا أن ننهي المباراة مبكرا وركزنا وتجنبنا حدوث أي مفاجآت".

وعن اللعب كظهير أيسر خلال مشاركته كبديل قال: "سألعب في أي مكان، أتدرب وأجتهد وأبذل ما لدي وفي النهاية هي رؤية جهاز فني".

أما عمن يتمنى ملاقاته في النهائي قال: "أي شيء لكن نتمنى ملاقاة صنداونز لتعويض هزيمتنا في المباراة الأخيرة بيننا".

وكان الأهلي خسر في دور المجموعات في جنوب إفريقيا بخمسة أهداف لهدفين.

وعن هل توجد مشاكل في اللعب في جنوب إفريقيا قال: "قبل قدومي للأهلي كنت أسمع عن مشاكل في التنفس والإرهاق في جنوب إفريقيا وبالفعل في التدريبات حتى كان من الصعب التدرب هناك وأجواء صعبة جدا وحارة وفي رطوبة".