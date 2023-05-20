أفشة: الأهلي لا يخشى أحدا في النهائي

يرى محمد مجدي "أفشة" إن الأهلي لا يخشى أحدا مهما كان المنافس في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة على التوالي بعد الفوز على الترجي بأربعة أهداف مقابل لا شيء في مجموع مباراتي نصف النهائي.

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تمريرة سحرية من بيرسي تاو تضع حسين الشحات أمام المرمى ليسجل الهدف الأول للأهلي ⚽pic.twitter.com/uqLfRMjXkK — FilGoal (@FilGoal) May 19, 2023

وقال أفشة في تصريحات لـ بي إن سبورتس عقب اللقاء: "التأهل إلى النهائي للمرة الرابعة على التوالي أمر كبير جدا بالنسبة لنا. أتمنى أن نكون موفقين ونتوج باللقب هذه المرة".

وأضاف "الترجي فريق كبير ونتيجة الذهاب خدمتنا في الإياب. كان تركيزنا طوال الأسبوع على أن نلعب بكامل قوتنا، والأهم هو التأهل وبلوغ النهائي وهذا ما تم ولم يشكلوا خطورة علينا طوال المباراة".

وعن توقعه لمنافس الأهلي في النهائي، قال أفشة "أتوقع منافسنا في النهائي؟ لا أحب التوقع، نحن الأهلي ولا نخشى أحدا. وسنركز على الفوز فقط".

ويلتقي ماميلودي صنداونز مع الوداد البيضاوي عصر غد السبت في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى سلبيا في الدار البيضاء على ملعب الوداد.