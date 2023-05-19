الرابع على التوالي للمرة الثانية.. الأهلي يجتاز الترجي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

الجمعة، 19 مايو 2023 - 23:55

كتب : FilGoal

حسين الشحات - بيرسي تاو - محمد هاني

حسم الأهلي كتابته للتاريخ في القارة السمراء، باجتياز الترجي التونسي بهدف دون رد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة.

سجل حسين الشحات هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 22.

وكان الأهلي قد حقق فوزا كبيرا على الترجي في رادس بثلاثة أهداف دون رد في الذهاب.

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وحافظ الأهلي على نظافة شباكه للمباراة السادسة على التوالي في دوري أبطال إفريقيا.

وبذلك يتأهل الأحمر إلى النهائي للمرة الـ 16 في تاريخه، حيث فاز باللقب 10 مرات ونال الوصافة 5 مرات.

الرابع مجددا

بلغ الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة على التوالي، بعد الفوز في 2020 على الزمالك و2021 على كايزر تشيفس الجنوب إفريقي، والخسارة أمام الوداد المغربي في 2022.

حقق الأهلي هذا الإنجاز للمرة الثانية في تاريخه، حيث سبق له الفوز بنهائي 2005 على النجم الساحلي التونسي، و2006 على الصفاقسي التونسي، وخسارة 2007 أمام النجم الساحلي، ثم التتويج ببطولة 2008 أمام القطن الكاميروني.

الأهلي هو الوحيد الذي حقق ذلك مرتين في تاريخ المسابقة الإفريقية الأكبر، بينما سبقه لهذا الإنجاز إنجيلبير -مازيمبي حاليا- الذي فاز بنسختي 1967 و1968، وخسر نهائي نسختي 1969 و1970.

أيضا حقق هافايا كوناكري الغيني الأمر ذاته، حيث بلغ النهائي في أعوام 1975 و1976 و1977 و1978، وفاز بالأول والثالث وخسر الثاني والرابع.

أحداث اللقاء

الهدوء لم يدم طويلا، حيث تصدت العارضة لأولى محاولات الأهلي في الدقيقة الخامسة بتسديدة من محمود عبد المنعم كهربا بعد تمريرة من بيرسي تاو.

وفي الدقيقة 22 أتى الهدف الأول عن طريق حسين الشحات بعد بينية طولية رائعة من بيرسي تاو ينفرد على إثرها ويسدد بسهولة في الشباك.

وبذلك رفع تاو رصيد مساهماته في دوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري إلى 9 أهداف (سجل 4 وصنع 5) جاءت جميعها في آخر 7 مباريات.

ويعد الجناح الجنوب إفريقي أكثر من ساهم في أهداف بدوري الأبطال بدءا من دور المجموعات برصيد 9 مساهمات بفارق 3 عن مواطنه بيتر شالويلي لاعب صنداونز.

وفي الدقيقة 24 سدد محمد بن علي لاعب الترجي من داخل منطقة الجزاء لتمر بجوار القائم الأيمن للحارس علي لطفي.

ونال علي معلول ظهير الأهلي بطاقة صفراء في الدقيقة 43 بعد عرقلة لاعب الترجي.

وأجرى أنيس البوسعيدي مدرب الترجي تبديله الأول بخروج أنيس البدري ونزول معتز زدام في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 65 تصدى علي لطفي لرأسية من محمد علي بن حمودة.

أخطر فرص الشوط الثاني أتت في الدقيقة 69، حين انفرد كهربا وراوغ الحارس ومرر للشحات الذي سدد كرة قوية أبعدها محمد أمين توجاي برأسية من على خط المرمى.

ونال الترجي فرصة خطرة من مرتدة في الدقيقة 71 بعد عرضية من بن حمودة سددها زدام أعلى العارضة.

وحل محمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر بدلا من حسين الشحات وحمدي فتحي وبيرسي تاو.

فيما تحصل مروان عطية على بطاقة صفراء إثر تدخل قوي ضد بن حمودة في الدقيقة 75.

وأخيرا أهدر أحمد عبد القادر ثاني الأهداف بعد سلسلة من التمريرات الحمراء في الدقيقة 87.

وبذلك ينتظر الأهلي الفائز من ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي في النهائي.

وكان الفريقان قد تعادلا ذهابا في المغرب بدون أهداف.

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