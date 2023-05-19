الأكثر مساهمة في أبطال إفريقيا.. بيرسي تاو يصنع هدف تقدم الأهلي ضد الترجي

الجمعة، 19 مايو 2023 - 22:39

كتب : إسلام أحمد

بيرسي تاو - الأهلي

واصل بيرسي تاو لاعب الأهلي تألقه في دوري أبطال إفريقيا وصنع هدف التقدم ضد الترجي التونسي في إياب نصف نهائي البطولة الإفريقية.

ويحل الترجي ضيفا على الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما فاز الأهلي ذهابا 3-0 في رادس.

وصنع تاو الهدف الأول في اللقاء بتمريرة طولية من الجهة اليمنى صوب حسين الشحات الذي انفرد وسدد صوب مرمى صدقي الدبشي حارس الترجي في الدقيقة 21.

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وبذلك رفع تاو رصيد مساهماته في دوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري إلى 9 أهداف (سجل 4 وصنع 5) جاءت جميعها في آخر 7 مباريات.

ويعد الجناح الجنوب إفريقي أكثر من ساهم في أهداف بدوري الأبطال بدءا من دور المجموعات برصيد 9 مساهمات بفارق 3 عن مواطنه بيتر شالويلي لاعب صنداونز.

وسجل تاو ضد صنداونز في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، وفي الجولة التالية ضد القطن الكاميروني سجل هدفا وصنع 2.

وفي الجولة الأخيرة من دور المجموعات ساهم بتمريرة حاسمة في الفوز على الهلال السوداني.

في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال صنع هدف حمدي فتحي ضد الرجاء المغربي، وانتهى الإياب سلبيا.

وفي ذهاب نصف النهائي سجل ثنائية ضد الترجي، وصنع في العودة هدف التقدم.

إجمالا وصلت مساهمات تاو إلى 13 هدفا في جميع المسابقات خلال 26 مباراة بقميص الأهلي الموسم الجاري.

الأهلي الترجي بيرسي تاو دوري أبطال إفريقيا
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