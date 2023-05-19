انتهت أبطال إفريقيا - الأهلي (1) (0) الترجي.. النسر إلى النهائي الرابع على التوالي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي في استاد القاهرة بعد الفوز ذهابا في تونس بنتيجة 3-0.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بأي نتيجة للتأهل للنهائي الرابع على التوالي قاريا.

بينما يحتاج الترجي لفوز بأكثر من 3 أهداف لخطف بطاقة التأهل.

ويلتقي الفائز من لقاء اليوم مع الفائز من مباراة صنداونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي.

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انتهت.. النسر إلى النهائي الرابع على التوالي

ق 87: عبد القادر يهدر الثاني بغرابة بعد سلسلة من التمريرات الرائعة

ق 75: بطاقة صفراء لمروان عطية بعد تدخل على بن حمودة

ق 71: مشاركة أفشة وطاهر وعبد القادر بدلا من الشحات وحمدي فتحي وبيرسي تاو

ق 71: مرتدة سريعة للترجي وعرضية من بن حمودة يسددها زادم أعلى العارضة

ق 69: كهربا ينفرد ويراوغ الحارس ويمرر الكرة للشحات الذي سدد كرة قوية أبعدها توجاي برأسية من على خط المرمى.

ق 65: رأسية من بن حمودة يتصدى لها علي لطفي بثبات

ق 61: تغيير أول للضيوف بخروج أنيس البدري ومشاركة معتز زدام.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: بطاقة صفراء لعلي معلول بعد عرقلة لاعب الترجي

ق 24: تسديدة من داخل منطقة الجزاء من محمد بن علي تمر بجوار القائم الأيمن لعلي لطفي

ق 22: جووووووووول أوووووووووول.. الأهلي يتقدم عن طريق حسين الشحات بعد بينية طولية رائعة من بيرسي تاو ينفرد على إثرها ويسدد بسهولة في الشباك.

ق 20: هدوء في أحداث اللقاء دون أي تهديد

ق 5: العارضة تمنع الأول بتسديدة كهربا بعد تمريرة رائعة من تاو

بداية اللقاء