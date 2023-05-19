انتهت أبطال إفريقيا - الأهلي (1) (0) الترجي.. النسر إلى النهائي الرابع على التوالي
الجمعة، 19 مايو 2023 - 21:35
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويستضيف الأهلي نظيره الترجي في استاد القاهرة بعد الفوز ذهابا في تونس بنتيجة 3-0.
ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بأي نتيجة للتأهل للنهائي الرابع على التوالي قاريا.
بينما يحتاج الترجي لفوز بأكثر من 3 أهداف لخطف بطاقة التأهل.
ويلتقي الفائز من لقاء اليوم مع الفائز من مباراة صنداونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي.
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انتهت.. النسر إلى النهائي الرابع على التوالي
ق 87: عبد القادر يهدر الثاني بغرابة بعد سلسلة من التمريرات الرائعة
ق 75: بطاقة صفراء لمروان عطية بعد تدخل على بن حمودة
ق 71: مشاركة أفشة وطاهر وعبد القادر بدلا من الشحات وحمدي فتحي وبيرسي تاو
ق 71: مرتدة سريعة للترجي وعرضية من بن حمودة يسددها زادم أعلى العارضة
ق 69: كهربا ينفرد ويراوغ الحارس ويمرر الكرة للشحات الذي سدد كرة قوية أبعدها توجاي برأسية من على خط المرمى.
ق 65: رأسية من بن حمودة يتصدى لها علي لطفي بثبات
ق 61: تغيير أول للضيوف بخروج أنيس البدري ومشاركة معتز زدام.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 43: بطاقة صفراء لعلي معلول بعد عرقلة لاعب الترجي
ق 24: تسديدة من داخل منطقة الجزاء من محمد بن علي تمر بجوار القائم الأيمن لعلي لطفي
ق 22: جووووووووول أوووووووووول.. الأهلي يتقدم عن طريق حسين الشحات بعد بينية طولية رائعة من بيرسي تاو ينفرد على إثرها ويسدد بسهولة في الشباك.
ق 20: هدوء في أحداث اللقاء دون أي تهديد
ق 5: العارضة تمنع الأول بتسديدة كهربا بعد تمريرة رائعة من تاو
بداية اللقاء