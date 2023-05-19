ذا جارديان: السعودية تتفاوض لرعاية دوري السوبر الإفريقي مقابل 200 مليون دولار

تتفاوض المملكة العربية السعودية مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لرعاية بطولة دوري السوبر الإفريقي بمقابل 200 مليون دولار.

وكشفت صحيفة "ذا جارديان" الإنجليزية أن عقد الرعاية يؤمن مساندة القارة في دعم ملف السعودية في الترشح لاستضافة كأس العالم.

وأطلق كاف دوري السوبر الإفريقي برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في أغسطس 2022 على أن تبدأ البطولة بدءا من موسم 2023-2024.

كان مستهدفا أن تقام البطولة بين 24 فريقا من كافة أنحاء القارة وتبدأ بين أغسطس وتنتهي في مايو، وأن يحصد البطل 11 مليون دولار كمكافأة تتويج باللقب.

وبحسب التقارير فأن البطولة تقلص عدد المشاركين بها من قِبل كاف بداعي عدم وجود عقود رعاية كافية لدعم البطولة، إلى 8 على أن تبدأ بين 17 أكتوبر و30 نوفمبر المقبلين.

وأضاف تقرير "ذا جارديان" أن كاف وقع عقود تعاون مدتها 5 سنوات مع الاتحاد السعودي لتعزيز فرص نمو إفريقيا والسعودية.

وسبق أن ارتبط اسم السعودية ومصر واليونان بالتقدم بملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2023، لكن لم يتم التقدم بملف رسمي حتى الآن.

وحرص وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الإفريقي "كاف" على زيارة مقر النادي الأهلي بالجزيرة في شهر يناير الماضي.

ويأتي ذلك تمهيدا لمشاركة الأهلي في دوري السوبر الإفريقي "سوبر ليج" والذي يجري الترتيب لانطلاقه خلال الفترة المقبلة.