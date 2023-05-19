تشكيل الأهلي – تغيير وحيد أمام الترجي.. والسولية على دكة البدلاء

يبدأ علي لطفي في حراسة مرمى الأهلي أمام الترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022-2023.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي في استاد القاهرة بعد الفوز ذهابا في تونس بنتيجة 3-0.

ولم يُجر مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي أي تعديل آخر على تشكيل الفريق الفائز في الذهاب.

وعاد عمرو السولية لقائمة الأهلي عقب تعافيه من الإصابة ويتواجد على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – محمد هاني

الوسط: أليو ديانج – مروان عطية – حمدي فتحي

الهجوم: حسين الشحات – محمود عبد المنعم "كهربا" – بيرسي تاو

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير - خالد عبد الفتاح - محمود متولي - أحمد عبد القادر - محمد شريف - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - أحمد قندوسي - طاهر محمد طاهر.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بأي نتيجة للتأهل للنهائي الرابع على التوالي قاريا.

بينما يحتاج الترجي لفوز بأكثر من 3 أهداف لخطف بطاقة التأهل.

ويلتقي الفائز من لقاء اليوم مع الفائز من مباراة صنداونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي.