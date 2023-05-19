تشكيل الأهلي – تغيير وحيد أمام الترجي.. والسولية على دكة البدلاء

الجمعة، 19 مايو 2023 - 20:53

كتب : حسام نور الدين

فريق الأهلي أمام الترجي

يبدأ علي لطفي في حراسة مرمى الأهلي أمام الترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022-2023.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي في استاد القاهرة بعد الفوز ذهابا في تونس بنتيجة 3-0.

ولم يُجر مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي أي تعديل آخر على تشكيل الفريق الفائز في الذهاب.

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وعاد عمرو السولية لقائمة الأهلي عقب تعافيه من الإصابة ويتواجد على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – محمد هاني

الوسط: أليو ديانج – مروان عطية – حمدي فتحي

الهجوم: حسين الشحات – محمود عبد المنعم "كهربا" – بيرسي تاو

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير - خالد عبد الفتاح - محمود متولي - أحمد عبد القادر - محمد شريف - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - أحمد قندوسي - طاهر محمد طاهر.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بأي نتيجة للتأهل للنهائي الرابع على التوالي قاريا.

بينما يحتاج الترجي لفوز بأكثر من 3 أهداف لخطف بطاقة التأهل.

ويلتقي الفائز من لقاء اليوم مع الفائز من مباراة صنداونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي.

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