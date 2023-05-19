رغم رحيله رسميا.. مرموش احتياطي مع فولفسبورج أمام فرايبورج

الجمعة، 19 مايو 2023 - 20:42

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فولفسبورج

ما زال عمر مرموش في حسابات نيكو كوفاتش مدرب فولفسبورج رغم إعلان رحيله عن الفريق رسميا.

وسيتواجد عمر مرموش على مقاعد بدلاء فولفسبورج أمام فرايبورج بعد قليل.

أعلن نيكو كوفاتش مدرب فولفسبورج، تشكيل فريقه لمواجهة فرايبورج بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري الألماني.

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ويتواجد مرموش على مقاعد بدلاء فريقه خلال المباراة الهامة في حسابات التأهل الأوروبي.

فولفسبورج يحتل حاليا المركز السادس في ترتيب الدوري الألماني برصيد 49 نقطة، وهو أفضل ترتيب يمكنهم الوصول له هذا الموسم.، وهو المركز المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي في الموسم المقبل.

على الجانب الأخر، يحتل آينتراخت فرانكفورت حاليا المركز الثامن برصيد 46 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن فولفسبورج في المركز السادس، وباير ليفركوزن في المركز السابع.

إذ يحتاج فرانكفورت للفوز في المباراتين المتبقيتين، مع تعثر فولفسبورج، وليفركوزن، من أجل تأهل فريق مرموش الجديد إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

وكان آينتراخت فرانكفورت قد أعلن تعاقده مع عمر مرموش لاعب منتخب مصر لمدة أربعة مواسم مقبلة بشكل رسمي وفي صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فولفسبورج.

مرموش صاحب الـ24 عاما شارك هذا الموسم في 30 مباراة بالدوري الألماني. سجل فيهم 5 أهداف.

الدوري الألماني عمر مرموش فرانكفورت
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