إيكو: خطاب من ليفربول إلى الاتحاد الإنجليزي ضد سوء معاملة الحكام لـ محمد صلاح

الجمعة، 19 مايو 2023 - 20:02

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ضد برينتفورد

أرسل نادي ليفربول خطابا إلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اعتراضا على سوء تعامل الحكام مع محمد صلاح نجم الفريق حسب ليفربول إيكو.

وبحسب موقع "ليفربول إيكو"، فإن الاتحاد الإنجليزي أرسل خطابا إلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم احتجاجا على سوء معاملة الحكام لـ محمد صلاح.

وجاء البيان كالتالي:

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وسط قرار مثير للجدل لم يُعاقب عليه لاعب توتنام خلال فوز الحُمر 4-3 الشهر الماضي. بن ديفيز جذب قميص محمد صلاح لكن الحكم بول تيرني لم يتخذ أي إجراء ضد اللاعب الويلزي، قبل أن يستغل توتنام نفس الهجمة ويسجل هدفا، ما جعل يورجن كلوب يغضب خارج الملعب.

الصحيفة شرحت أيضا بأن ليفربول رد سريعا على هدف ريتشارليسون وسجلوا هدف الفوز. ما أدى إلى تعليقات مثيرة للجدل بعد المباراة من كلوب بشأن الحكم تيرني، وتم تغريم مدرب الريدز 75 ألف جنيه إسترليني، بجانب حرمانه من التواجد على دكة البدلاء للمباراتين المقبلتين.

كان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد أعلن معاقبة كلوب بإيقافه مباراتين وتغريمه 75 ألف استرليني أمس الخميس.

وبذلك لن يتواجد كلوب على مقاعد بدلاء فريقه في مباراته المقبلة في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي ضد أستون فيلا في ملعب أنفيلد التي ستقام السبت.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 65 نقطة بفارق نقطة ومباراة أكثر من منافسه مانشستر يونايتد.

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