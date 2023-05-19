لجنة الحكام التونسية تكذب الموريتاني "بوه" في أزمة دربي الترجي والإفريقي

كذبت لجنة الحكام بالاتحاد التونسي لكرة القدم تصريحات الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه.

وأدار "بوه" دربي الإفريقي والترجي الذي انتهى بفوز الأول بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة السادسة لمجموعة البطولة في الدوري التونسي.

وشهدت مباراة الإفريقي والترجي اعتراضات واسعة من جانب لاعبي الترجي على حكم المباراة.

وأصدرت لجنة الحكام بالاتحاد التونسي بيانا جاء فيه: " تبعا للتصريح غير الصحيح الذي قام به الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه في إذاعة IFM مساء يوم الخميس 18 ماي 2023 والمتعلق بالتقرير التكميلي لمقابلة النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي، يهم الإدارة الوطنية للتحكيم توضيح وتأكيد ما يلي: 1- تؤكد الإدارة الوطنية للتحكيم أن الحكم الرئيسي لمباراة النادي الافريقي والترجي الرياضي عبد العزيز بوح قد أودع لديها بتاريخ 8 ماي 2023 تقريرا تكميليا"

"نص التقرير على التالي: "إني الممضي أسفله الحكم عبد العزيز بوه حكم مباراة النادي الافريقي و الترجي الرياضي التونسي في إطار الجولة السادسة ذهاب من مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الأولى بتاريخ 7 ماي 2023 على الساعة الخامسة مساء بملعب حمادي العقربي برادس ، أردت إعلامكم أن المباراة دارت في كنف الروح الرياضية طيلة التسعين دقيقة وعند الإعلان على نهاية المباراة احتج عدد من لاعبي ومسؤولي فريق الترجي بشدة ورغم تدخل الأمن الا أن اللاعب ياسين مرياح رقم 24 قام بدفعي على مستوى الوجه كما وقع إقصاء 2 ملتقطي الكرة لفريق النادي الافريقي".

2"- تؤكد الإدارة الوطنية للتحكيم أنها قامت بإيداع التقرير التكميلي بمكتب ضبط الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بتاريخ 9 مايو 2023، وإذ تستغرب الإدارة الوطنية للتحكيم إنكار الحكم عبد العزيز بوه تقديم أي تقرير تكميلي وفق التصريح الذي أدلى به لاذاعة IFM وهو مجانب للصواب، فإنها ستقوم بإعلام لجنة التحكيم بكل من الإتحاد الدولي والاتحاد الافريقي لكرة القدم و كذلك الجامعة الموريتانية لكرة القدم وإرسال صورة من التقرير التكميلي الذي يحمل توقيع الحكم و نسخة من التسجيل الإذاعي".

ماذا حدث؟

رابطة الدوري التونسي قرار بإيقاف ياسين مرياح مدافع الترجي لـ 4 مباريات على خليفة أحداث المباراة.

الحكم الموريتاني وضع الرابطة في ورطة بعدما أكد تعرضه للصفع على وجهه من جانب مدافع الترجي.

وكشف الحكم الموريتاني عبر إذاعة "IFM" التونسية أنه دون ذلك في التقرير الرئيسي للمباراة وليس في تقرير تكميلي كما ادعت رابطة الدوري التونسي.

رابطة الدوري التونسي أصدرت البيان الرسمي بعدما باتت مطالبة بالتوضيح بعدما بررت العقوبة المخففة على اللاعب بعدم تدوين الواقعة في التقرير الرئيسي للمباراة قبل أن يصرح الحكم الموريتاني بعدم صحة ذلك.