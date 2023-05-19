أحمد الأحمر: لقب كأس الكؤوس الأصعب في تاريخ الزمالك.. وأشكر الأهلي

الجمعة، 19 مايو 2023 - 19:17

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر مع كأس سوبر اليد

وصف أحمد الأحمر قائد فريق يد الزمالك الفوز بلقب كأس الكؤوس الإفريقية بـ "الأصعب في تاريخ النادي"، كما تقدم بالشكر للنادي الأهلي على حسن الاستضافة.

وحقق الزمالك لقب كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد بالفوز على الأهلي في النهائي بنتيجة 26-25.

وكتب الأحمر على حسابه عبر إنستجرام:

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"الحمد لله على الفوز ببطولة أبطال الكؤوس، بطولة من أصعب البطولات في تاريخ النادي.

في ظل الظروف الصعبة التي تواجهنا كان الفريق كله متكاتف لآخر وقت وظهرت معادنهم وفعلا رجال وفي ظهر بعض، ولم يتأثروا بكلام اللجان الرخيصة التي حاولت هدم الفريق بكل الأشكال.

أشكر جمهورنا العظيم الذي يدعمنا ويقف في ظهرنا في الأزمات قبل الانتصارات والذي كان سببا رئيسيا في فوزنا أمس والذي سيظل رقم 1 في تاريخ النادي.

وأشكر النادي الأهلي على حسن الاستضافة والمعاملة طيلة أيام البطولة".

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واستضافت صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة نهائي كأس الكؤوس الإفريقية بين فريقي الأهلي والزمالك.

الزمالك هو حامل لقب بطولة كأس الكؤوس والتي حصد لقبها الموسم الماضي في النيجر، واحتفظ بها للمرة الثانية على التوالي.

وفاز الزمالك بكأس الكؤوس الإفريقية السابعة في تاريخه، بينما توقف رصيد الأهلي عند 4 ألقاب.

وبذلك يحجز مقعده في النسخة المقبلة من السوبر الإفريقي.

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