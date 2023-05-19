مؤتمر كلوب: ليس لدي أمل في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

كشف يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول أنه أماله في حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل غير موجودة قبل جولتين على نهاية الموسم.

ويستعد ليفربول للقاء أستون فيلا في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد.

وقال يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي عن صراع مقاعد دوري الأبطال: "ليس لدي أمل في ذلك، لا يوجد مشكلة، أعلم أنه علينا الفوز في جميع المباريات وربما سيكون لدينا فرصة، ربما".

وأضاف "شاهدت فوز نيوكاسل على برايتون لكن لا اعتقد أنني شعرت بالإحباط عندما سجلوا، هذا حدث مرة واحدة في حياتي عندما سجل فينسنت كومباني لصالح مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي في 2019، لا يوجد شيء في أيدينا، كل ما يحصلون عليه يستحقوه".

ويحتل الريدز المركز الخامس برصيد 65 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد الرابع والذي لديه 3 مباريات متبقية، ويبتعد عن نيوكاسل الثالث بـ 4 نقاط.

وتطرق للحديث عن رحيل رباعي الفريق قائلا: "هذه المباراة ستكون صعبة للغاية لأسباب مختلفة، تحدثنا بالفعل مع اللاعبين، مباراة مهمة للغاية لكن أيضا عاطفية للغاية، سنقول وداعا أيضا، من وجهة نظري هم أساطير للنادي، 2 منهم عند وصولي هم جيمس ميلنر وروبرتو فيرمينو، حدثت الكثير من الأشياء الجيدة التي لم تكن تحدث بدونهما".

وأكمل "انضم أوكسلايد تشامبرلين ثم نابي كيتا، لم يكن أوكس محظوظا في لحظات، إصابات سيئة في أوقات سيئة لكنه شخص رائع، عندما يفكر الناس في نابي مر بالكثير من الإصابات، لكنه لعب وقدم أداءً جيدا في بعض المباريات المهمة، نحبهم لكن هذه كرة قدم احترافية، لا شيء يدوم للأبد".

وأعلن ليفربول منذ أيام رحيل الرباعي: روبرتو فيرمينو وجيمس ميلنر ونابي كيتا وأليكس أوكسلايد تشامبرلين بنهاية الموسم الجاري.

وعن المباراة أجاب قائلا: "داروين نونيز لن يكون متاحا، لديه مشكلة في إصبع القدم، لا توجد إصابات طويلة الأمد، لكن البقية متاحين".

وأشاد الألماني بمنافسه أوناي إيمري المرشح لجائزة أفضل مدرب في الموسم قائلا: "هو مدرب استثنائي، في كل مكان تواجد به".

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي قائمة المدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب في موسم 2022-2023.

ويتنافس الثنائي بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على الجائزة مع 4 مدربين آخرين.

وهم: روبرتو دي زيربي (برايتون) - أوناي إيمري (أستون فيلا) - إيدي هاو (نيوكاسل يونايتد) - ماركو سيلفا (فولام).

وأتم "أستون فيلا نادٍ ضخم، طريقة اللعب والدفاع، لديهم الكثير من الأشياء الرائعة، احترم ذلك كثيرا ولست متفاجئا".

ويحتل أستون فيلا المركز الثامن برصيد 57 نقطة وينافس توتنام وبرايتون على مقعد مؤهل للدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر الموسم المقبل.

وتولى الإسباني تدريب فيلا في أكتوبر الماضي خلفا لـ ستيفن جيرارد حيث قادهم من المركز الـ 17 للثامن حتى الآن.