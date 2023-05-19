مؤتمر أرتيتا: مارتينيلي وزنيشينكو يغيبان لنهاية الموسم.. ومازال بإمكاننا أن نصبح الأبطال

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال غياب لاعبي فريقه جابرييل مارتينيلي وأوليكساندر زينشينكو لنهاية الموسم الجاري بسبب الإصابة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة للحديث عن مواجهة نوتنجام فورست غدا السبت في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

وتحدث أرتيتا قائلا: "مارتينيلي وزينشينكو سيغيبان للنهاية، إصابة مارتينيلي ستجعله يتلقى العلاج لأسابيع".

وعن هل يستطيع أرسنال أن يكون منافسا على لقب الدوري كل موسم قال: "لقد أظهرنا ذلك خلال الموسم الجاري، مازلنا هنا ومع تبقي مباراتين نستطيع ربما أن نكون الأبطال ضد أفضل فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي، لن نقوم بإهدار ذلك بالتأكيد".

أما عن الألم جراء ما حدث في الأسابيع الأخيرة من الموسم الحالي من تذبذب النتائج قال: "لا أعرف أي ألم، الأمر يعتمد على نوع الألم، هناك الكثير من اللحظات التي ينبغي علينا أن نكون مسرورين بها".

وأردف "الألم جزء من كرة القدم، نتعرض للألم عندما لا نلعب الطريقة الصحيحة، ونحاول دائما التحسن".

ويحتل أرسنال المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 81 نقطة بفارق أربع نقاط ومباراة أكثر من مانشستر سيتي المتصدر.

ويمكن لسيتي حسم الدوري رسميا لصالحه إن فاز على تشيلسي بعد غد الأحد.