لوفرين: ما يفعله صلاح أكثر من الكمال.. لا يوجد الكثير مثله هو ورونالدو وميسي

الجمعة، 19 مايو 2023 - 15:06

كتب : FilGoal

محمد صلاح - لوفرين - ليفربول

انهال ديان لوفرين مدافع ليون الفرنسي بالمديح على زميله السابق في صفوف ليفربول محمد صلاح مقارنا إياه بليونيل ميسي كريستيانو رونالدو.

ديان لوفرين

النادي : أولمبيك ليون

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وتحدث لوفرين لقناة ليفربول التليفزيونية قائلا: "نتحدث كل شهر وعلى الأقل مرتين في الأسبوع نتصل ببعضنا البعض، نحن أصدقاء جيدون حقا ونخبر بعضنا البعض الأسرار وليس عن كرة القدم".

وأردف "من الرائع أن يكون لديك صديق مثل صلاح".

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وعن الجهد الذي يبذله صلاح في التدريبات قال لوفرين: "أنت لا تعرف مقدار الجهد الذي يبذله من أجل تحسين جسده ليكون على ما هو عليه، الأمر لا يتعلق بتسجيل 25 أو 30 هدفا كل موسم".

وواصل "إنه يقوم بعمل شاق حقا، في بعض الأحيان وبعد التدريب أجلس فقط على الأريكة لأستمتع بمشاهدة التلفاز وهذا الرجل يرد على الهاتف من حوض السباحة الخاص به ويقول لي: دعني أنهي جلسة السباحة الخاصة بي".

وأردف المدافع الكرواتي "أقول له مو، لقد تدربت في الصباح، وهو يرغب في إكمال تدريباته".

وأضاف "أنت تقول لنفسك لاعبين مثله ومثل رونالدو وميسي، ما يقومون به هذا أكثر من الكمال".

وأتم لوفرين تصريحاته "لا يوجد الكثير مثل صلاح وميسي ورونالدو، إنه يلعب في الخمسة مواسم الماضية ويسجل كل عام 25 أو 30 هدفا، إنه لم يتعرض للإصابة أبدا، هو يلعب كجناح وهو يسجل الأهداف أكثر من هاري كين".

ليفربول صلاح لوفرين الدوري الإنجليزي
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