مؤتمر تين هاج: راشفورد قد لا يواجه بورنموث.. ولا أركز الآن على ضم سابيتزر نهائيا

كشف إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد عن احتمالية عدم جاهزية ماركوس راشفورد لاعب فريقه لملاقاة بورنموث غدا السبت.

ويحل يونايتد ضيفا على بورنموث في ملعب فايتاليتي في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

وغاب راشفورد عن مباراة ولفرهامبتون السبت الماضي بداعي الإصابة.

وقال تين هاج في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة: "لقد عاد رافائيل فاران وهو متاح بالتأكيد، وانضم سكوت مكتوميناي للتدريبات كذلك وسنراه في التدريبات وحينما يكون جيدا سنضمه للقائمة".

وأردف "راشفورد تدرب طوال الأسبوع لكن اليوم عانى من المرض وسنرى كيفية تعافيه وموقفه من المباراة نحدده غدا".

وبسؤاله هل يستطيع يونايتد مجاراة مستوى غريمه التقليدي مانشستر سيتي قال: "عندما أنظر للمشروع فأولا يجب أن نتأهل لدوري أبطال أوروبا، لا أفكر اليوم في المعايير بل المباراة المقبلة".

وأردف "يجب أن نفوز بالمباراة المقبلة لنتواجد في دوري الأبطال، علينا التركيز على المباراة فالمباراة المقبلة هي أهم شيء".

وعن هل يضم يونايتد مارسيل سابيتزر نهائيا أجاب "سنرى، لكن تركيزي الأساسي الآن هو مباراة بورنموث".

ويحتل يونايتد المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 66 نقطة بفارق نقطة ولقاء أقل من ملاحقه ليفربول.

فيما يأتي بورنموث في المركز الـ14 بـ39 نقطة.