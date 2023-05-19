مؤتمر تين هاج: راشفورد قد لا يواجه بورنموث.. ولا أركز الآن على ضم سابيتزر نهائيا

الجمعة، 19 مايو 2023 - 14:29

كتب : FilGoal

إريك تين هاج

كشف إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد عن احتمالية عدم جاهزية ماركوس راشفورد لاعب فريقه لملاقاة بورنموث غدا السبت.

ويحل يونايتد ضيفا على بورنموث في ملعب فايتاليتي في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

وغاب راشفورد عن مباراة ولفرهامبتون السبت الماضي بداعي الإصابة.

أخبار متعلقة:
مورينيو: لا أهتم بمكانتي في تاريخ روما.. بل مساعدة اللاعبين مانشستر يونايتد يعلن رحيل فيل جونز الاتحاد الإفريقي يعلن موعد قرعة كأس أمم إفريقيا 2023

وقال تين هاج في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة: "لقد عاد رافائيل فاران وهو متاح بالتأكيد، وانضم سكوت مكتوميناي للتدريبات كذلك وسنراه في التدريبات وحينما يكون جيدا سنضمه للقائمة".

وأردف "راشفورد تدرب طوال الأسبوع لكن اليوم عانى من المرض وسنرى كيفية تعافيه وموقفه من المباراة نحدده غدا".

وبسؤاله هل يستطيع يونايتد مجاراة مستوى غريمه التقليدي مانشستر سيتي قال: "عندما أنظر للمشروع فأولا يجب أن نتأهل لدوري أبطال أوروبا، لا أفكر اليوم في المعايير بل المباراة المقبلة".

وأردف "يجب أن نفوز بالمباراة المقبلة لنتواجد في دوري الأبطال، علينا التركيز على المباراة فالمباراة المقبلة هي أهم شيء".

وعن هل يضم يونايتد مارسيل سابيتزر نهائيا أجاب "سنرى، لكن تركيزي الأساسي الآن هو مباراة بورنموث".

ويحتل يونايتد المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 66 نقطة بفارق نقطة ولقاء أقل من ملاحقه ليفربول.

فيما يأتي بورنموث في المركز الـ14 بـ39 نقطة.

تين هاج راشفورد مانشستر يونايتد بورنموث الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مانشستر يونايتد يعلن رحيل فيل جونز فوز واحد لتحقيق الحلم.. نيوكاسل يونايتد يقترب من حسم مقعده الأوروبي برباعية ضد برايتون سكاي: رغم الإيقاف.. برينتفورد يرغب في تجديد تعاقد إيفان توني نهاية رحلة صاحب معجزة أمستردام.. توتنام يعلن رحيل لوكاس مورا أرسنال يجدد تعاقد رامسديل الاتحاد الإنجليزي يقرر تغريم وإيقاف يورجن كلوب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي - 6 لاعبين بحثا عن معجزة إسقاط هالاند فووت ميركاتو: لوكاس مورا يفاضل بين عروض سعودية وقطرية
أخر الأخبار
مؤتمر تين هاج: راشفورد قد لا يواجه بورنموث.. ولا أركز الآن على ضم سابيتزر نهائيا 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مورينيو: لا أهتم بمكانتي في تاريخ روما.. بل مساعدة اللاعبين ساعة | الكرة الأوروبية
مانشستر يونايتد يعلن رحيل فيل جونز ساعة | الدوري الإنجليزي
الاتحاد الإفريقي يعلن موعد قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 2 ساعة | الكرة الإفريقية
كما انفرد في الجول - كاف يعلن النظام الجديد لتصفيات كأس العالم 2026 ومواعيد المباريات 2 ساعة | الكرة الإفريقية
كاف يعلن تغيير الجوائز المالية لـ دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2 ساعة | الكرة الإفريقية
معجزة في إنجلترا.. شيفيلد وينزداي يحول تأخره برباعية إلى تأهل لنهائي ملحق شامبيونشيب 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد – هتلر لـ في الجول: الفوز بكأس الكؤوس أصعب بطولة لي.. وهكذا تفوق الزمالك على الأهلي 3 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صحيفة عكاظ تكشف سبب إعلان موسيماني رحيله عن أهلي جدة 2 على رأسهم فيرمينو.. ليفربول يعلن رحيل 4 لاعبين 3 مدرب نانت: مصطفى استسلم لضغوط عائلته في مصر.. ومعاقبته قرار يرجع للنادي 4 صندوانز بتسعة لاعبين يجبر الوداد على التعادل في المغرب