مانشستر يونايتد يعلن رحيل فيل جونز

الجمعة، 19 مايو 2023 - 12:54

كتب : FilGoal

فيل جونز‎

أعلن مانشستر يونايتد اليوم الجمعة رسميا رحيل مدافعه فيل جونز بنهاية تعاقده الموسم الجاري.

فيل جونز

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وانضم فيل جونز إلى يونايتد قادما من بلاكبيرن روفرز في صيف عام 2011.

وتوج فيل جونز مع يونايتد بلقب لكل من الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ولقبين لكأس الدرع الخيرية.

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وشارك جونز صاحب الـ31 عاما مع يونايتد 229 مباراة سجل خلالهم ستة أهداف وصنع 11 آخرين.

وكان آخر ظهور لفيل جونز مع يونايتد في الفوز على برينتفورد الموسم الماضي بثلاثية دون رد بعدما شارك كبديل لخوان ماتا.

وأشار موقع يونايتد إلى أن فيل جونز أبذل جهدا كبيرا لاستعادة لياقته ليشارك مع الفريق الموسم الجاري.

وقال فيل جونز: "السنوات الأخيرة كانت صعبة للغاية لا يمكن إنكار ذلك أو الاختفاء من الأمر، عائلتي ساعدتني على التركيز على محاولة استعادة لياقتي واللعب أكثر".

وأردف "إنني أفتقد لعب كرة القدم، أفتقدها حقا، أنت تنضج وتحلم بلعب الكرة فهي كل ما عرفته منذ أن كنت صغيرا وما أفعله للعيش، كنت محظوظا بما يكفي للقيام بالأمر لكن ليس كما تمنيت".

وأكمل اللاعب الإنجليزي "لقد عملت بجهد كبير ولم أترك أي شيء إلا وفعلته وحاولت العودة بأسرع ما يمكن، وأبرز ذكرى لي كانت العودة الموسم الماضي من الإصابة ضد ولفرهامبتون فهي لحظة تعطيني القشعريرة ودعمني الجمهور وأظهر لي الحب ولا يمكن أن أشكرهم بما يكفي على ذلك".

ولم يقرر فيل جونز مستقبله بعد حسبما ذكر موقع يونايتد الرسمي.

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