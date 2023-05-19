الاتحاد الإفريقي يعلن موعد قرعة كأس أمم إفريقيا 2023

الجمعة، 19 مايو 2023 - 12:31

كتب : محمد عبد العظيم

حفل الختام كأس أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الجمعة رسميا موعد قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 التي ستقام في كوت ديفوار.

وذكر كاف عبر موقعه الرسمي أن القرعة ستقام يوم الخميس 12 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن تقام البطولة في شهر يناير من عام 2024.

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ويلعب منتخب مصر في التصفيات المؤهلة للبطولة في المجموعة الرابعة التي يتصدرها بتسع نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن غينيا.

فيما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث بثلاث نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن إثيوبيا.

وذكر كاف أن اللجنة التنفيذية له تابعت عن قرب تطور الأعمال في كوت ديفوار تمهيدا لاستضافة البطولة الأعرق في القاررة.

وفي سياق آخر وقع الاتحاد الإفريقي مذكرة تعاون مع نظيره السعودي من أجل تعاون محتمل في المستقبل بينهما.

كما تقرر استضافة كوت ديفوار لنسخة دوري أبطال إفريقيا للسيدات 2023.

وأشار كاف إلى أن استضافة كوت ديفوار للبطولة سيمهد لها اختبار مرافقها التي سيتم استخدامها في كأس أمم إفريقيا.

لكن لم يعلن الاتحاد الإفريقي عن موعد بدء دوري أبطال إفريقيا للسيدات وسوف يكشف عنه لاحقا.

منتخب مصر مصر كأس أمم إفريقيا
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