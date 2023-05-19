مواعيد مباريات اليوم 19-5-2023 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضد الترجي

الجمعة، 19 مايو 2023 - 10:40

كتب : FilGoal

كهربا يحتفل بهدف الأهلي أمام الترجي

يشهد اليوم إقامة مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي.

ويستضيف الأهلي منافسه الترجي في استاد القاهرة في تمام العاشرة مساء.

وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 4".

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وكان الأهلي فاز ذهابا في تونس بثلاثية دون رد.

وفي كأس العرب سيلتقي الجيش الملكي المغربي بمنافسه الوحدة الإماراتي.

وستذاع المباراة عبر قناة "أبو ظبي الرياضية 1" في تمام العاشرة مساء.

ويلتقي ضمك مع منافسه الهلال في الدوري السعودي في تمام التاسعة مساء.

وستذاع المباراة عبر قناة "إس إ سي سبورتس 1".

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الأهلي الترجي دوري أبطال إفريقيا
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