رئيس نادي كفر الشيخ يرد على اتهامات سبورتنج: أداءهم كان متحفزا وأحد الأشخاص سبني

رد عبد الحميد مصطفى رئيس نادي كفر الشيخ على نادي سبورتنج والذي حرر محضرا ضده بعد مواجهة الفريقين الموسم الجاري.

حرر نادي سبورتنج محضرا ضد مصطفى عبد الحميد رئيس مجلس إدارة نادي كفر الشيخ بعد اتهامه لهم بالتفويت وتلقي رشوة. (طالع التفاصيل)

وانتصر كفر الشيخ على سبورتنج بنتيجة 2-1 في لقاء الفريقين لحساب الجولة 26 من مجموعة بحري في الدرجة الثانية.

وصرّح عبد الحميد مصطفى لـ FilGoal.com: "فريق سبورتنج وصل قبل المباراة بيوم وتدرب على استاد كفر الشيخ والمبيت كان في المدينة، ولا نعلم على حساب من؟".

وأضاف "لم اتهم فريقا بعينه ولكن أداءهم كان تحفيزيا، أحد الأشخاص في الجهاز سبني ولم يكن يعلم أنني رئيس نادي".

وشدد "كل شيء موثق بفيديو، وأحد الأشخاص كانت بحوزته حقيبة بها مال في المدرجات، ولا أعلم أي نادي يتبع".

وأتم "يدعون باتهامي لهم بتفويت المباراة وهذا لم يحدث إذا كنت سأدفع المال فالأولى أن أدفع لفريقي".

وسبق أن قال أحمد فاروق المدير الفني لـ سبورتنج لـ FilGoal.com: "الجهاز الفني لـ سبورتنج حرر محضرا بقسم شرطة أول كفر الشيخ تحت رقم 1959 وتقدم بشكوى للجنة الانضباط باتحاد الكرة ضد مصطفى عبد الحميد رئيس مجلس إدارة نادي كفر الشيخ".

وأوضح السبب قائلا: "سب رئيس كفر الشيخ لاعبي والجهاز الفني للفريق بألفاظ نابية بسبب رفض تفويت المباراة لصالح فريقه".

وأكمل "كما اتهمنا بالحصول على رشوة من بروكسي والذي ينافس على الصعود لدوري المحترفين".

وأردف "نحن أكبر من ذلك، ولا ندفع أو نحصل على مقابل من أي أحد".

وأتم "استشهدنا بجميع رجال الأمن الذين تواجدوا في الاستاد، ولدينا أيضا تسجيل المباراة والذي يوضح بالصوت والصورة توجيه سباب من رئيس النادي للاعبين وجهاز فني ومسؤولي سبورتنج".

ويتأهل صاحب المركز السادس إلى خوض مباريات الملحق من أجل المنافسة على البقاء ضمن الدرجة الثانية بنظامها الجديد الموسم المقبل.

ورفع سبورتنج رصيده لـ 40 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف عن بروكسي.

ويحتل سبورتنج المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة من 26 مباراة.