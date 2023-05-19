"بسبب رفض التفويت واتهام بالرشوة".. سبورتنج يحرر محضرا ضد رئيس نادي كفر الشيخ

حرر نادي سبورتنج محضرا ضد مصطفى عبد الحميد رئيس مجلس إدارة نادي كفر الشيخ.

وانتصر كفر الشيخ على سبورتنج بنتيجة 2-1 في لقاء الفريقين لحساب الجولة 26 من مجموعة بحري في الدرجة الثانية.

وقال أحمد فاروق المدير الفني لـ سبورتنج لـ FilGoal.com: "الجهاز الفني لـ سبورتنج حرر محضرا بقسم شرطة أول كفر الشيخ تحت رقم 1959 وتقدم بشكوى للجنة الانضباط باتحاد الكرة ضد مصطفى عبد الحميد رئيس مجلس إدارة نادي كفر الشيخ".

وأوضح السبب قائلا: "سب رئيس كفر الشيخ لاعبي والجهاز الفني للفريق بألفاظ نابية بسبب رفض تفويت المباراة لصالح فريقه".

وأكمل "كما اتهمنا بالحصول على رشوة من بروكسي والذي ينافس على الصعود لدوري المحترفين".

وأردف "نحن أكبر من ذلك، ولا ندفع أو نحصل على مقابل من أي أحد".

وأتم "استشهدنا بجميع رجال الأمن الذين تواجدوا في الاستاد، ولدينا أيضا تسجيل المباراة والذي يوضح بالصوت والصورة توجيه سباب من رئيس النادي للاعبين وجهاز فني ومسؤولي سبورتنج".

ويتأهل صاحب المركز السادس إلى خوض مباريات الملحق من أجل المنافسة على البقاء ضمن الدرجة الثانية بنظامها الجديد الموسم المقبل.

ورفع سبورتنج رصيده لـ 40 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف عن بروكسي.

ويحتل سبورتنج المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة من 26 مباراة.