فوز واحد لتحقيق الحلم.. نيوكاسل يونايتد يقترب من حسم مقعده الأوروبي برباعية ضد برايتون

سحق نيوكاسل يونايتد ضيفه برايتون بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

البداية أتت بركنية في الدقيقة 22 أرسلها كيران تريبيير ظهير نيوكاسل، ليحولها دينيز أونداف مهاجم برايتون بالخطأ إلى شباكه.

وفي الدقيقة 45+4 سجل نيوكاسل الهدف الثاني بصناعة تريبيير من ركلة حرة، أنهاها دان بيرن بالرأس في الشباك.

هدف برايتون الوحيد أتى في الدقيقة 51، حين سجل دينيز أونداف من انفراد بعد تمريرة برايان جيلمور.

وفي الدقيقة 90 أتى هدف نيوكاسل الثالث بتوقيع كالوم ويلسون من انفراد بعد تمريرة ميجيل ألميرون.

وسريعا أضاف برونو جيماريش الهدف الرابع بعد تمريرة من كالوم ويلسون أمام المرمى في الدقيقة 91.

الفوز رفع رصيد نيوكاسل يونايتد إلى 69 نقطة من 36 مباراة في المركز الثالث، ليقترب أكثر من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

على الجانب الآخر تجمد رصيد برايتون عند 58 نقطة من 35 مباراة في المركز الخامس، ليزداد موقفه صعوبة فيما يخص المربع الذهبي، ولكنه الأوفر حظا في التأهل إلى الدوري الأوروبي.

صراع دوري أبطال أوروبا

حسم مانشستر سيتي (الأول بـ 85 نقطة من 35 مباراة) وأرسنال (الثاني بـ 81 نقطة من 36 مباراة) مقعديهما في دوري أبطال أوروبا، لينحصر الصراع على آخر بطاقتين بين نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد وليفربول ومن بعيد برايتون.

3- نيوكاسل يونايتد - 69 نقطة من 36 مباراة

4- مانشستر يونايتد - 66 نقطة من 35 مباراة

5- ليفربول - 65 نقطة من 36 مباراة

6- برايتون - 58 نقطة من 35 مباراة

حد برايتون الأقصى هو 67 نقطة إذا فاز بمبارياته الثلاث، وبالتالي تنتهي آماله مع فقد أي نقاط، أو حصول مانشستر يونايتد على نقطتين.

حد ليفربول الأقصى هو 71 نقطة، وبالتالي يحتاج نيوكاسل إلى فوز واحد في آخر مباراتين أمام ليستر سيتي وتشيلسي لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

الصراع الأكبر يستمر بين مانشستر يونايتد وليفربول، حيث يحتاج يونايتد إلى 6 نقاط من مبارياته الثلاث لضمان تأهله، أمام بورنموث وتشيلسي وفولام.