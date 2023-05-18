سكاي: رغم الإيقاف.. برينتفورد يرغب في تجديد تعاقد إيفان توني

الخميس، 18 مايو 2023 - 21:23

كتب : FilGoal

إيفان توني - برينتفورد ضد فولام

يرغب برينتفورد في تجديد تعاقد مهاجمه إيفان توني على الرغم من إيقافه لثمانية أشهر من ممارسة كل شيء يتعلق بكرة القدم.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية في تقرير لها اليوم الخميس أن تلك الخطوة تأتي من أجل ضمان الحفاظ على اللاعب إذ أن تعاقده ينتهي بعد نهاية إيقافه بـ18 شهرا.

وسينتهي إيقاف توني في الـ17 من شهر يناير المقبل، فيما يستمر تعاقده حتى صيف عام 2025.

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وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أعلن أمس الأربعاء رسميا إيقافه لإيفان توني عما يتعلق بكرة القدم وممارستها لثمانية أشهر بسبب اتهامه بخرق قواعد المراهنات.

وقرر الاتحاد الإنجليزي كذلك تغريم اللاعب صاحب الـ27 عاما 50 ألف جنيه إسترليني.

وبناء عليه لن يستطيع توني المشاركة في أي شيء يتعلق بكرة القدم حتى الـ17 من شهر يناير 2024.

وكان تم اتهام توني بـ262 انتهاكا لقواعد الاتحاد الإنجليزي واعترف توني بـ232 خرقا للوائح خلال جلسة استماع أقيمت له قبل عدة أشهر.

وسحب الاتحاد الإنجليزي الـ30 خرقا المتبقيين من الاتهامات.

وحدث ذلك الخرق القواعد في الفترة ما بين 25 فبراير 2017 وحتى 23 يناير 2021.

برينتفورد إيفان توني الدوري الإنجليزي
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