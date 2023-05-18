نهاية رحلة صاحب معجزة أمستردام.. توتنام يعلن رحيل لوكاس مورا

الخميس، 18 مايو 2023 - 21:17

كتب : FilGoal

لوكاس مورا - توتنام

أعلن توتنام اليوم الخميس رسميا رحيل لاعبه البرازيلي لوكاس مورا بنهاية تعاقده الموسم الجاري.

لوكاس مورا

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

صاحب الـ30 عاما شارك مع توتنام في 21 مباراة بالموسم الحالي وسجل 3 أهداف فقط بجميع المسابقات.

وسبق لمورا اللعب بقميص باريس سان جيرمان 5 مواسم قبل الانتقال لتوتنام في صيف 2018.

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وإجمالا شارك صاحب الـ30 عاما مع توتنام في 219 مباراة سجل خلالهم 38 هدفا وصنع 27 آخرين.

ويعد أبرز إنجاز لمورا تسجيله لهاتريك في الشوط الثاني من إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2018-2019 ضد أياكس الهولندي في أمستردام ليؤهل توتنام إلى أول نهائي في البطولة في تاريخه.

وسيكون الظهور الأخير لمورا في ملعب توتنام السبت المقبل حينما يستضيف برينتفورد في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل توتنام المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة.

لوكاس مورا توتنام الدوري الإنجليزي
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