خدمة في الجول – فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة 29 من الدوري

الخميس، 18 مايو 2023 - 20:02

كتب : FilGoal

جمهور الأهلي قبل لقاء الرجاء

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة 29 من الدوري المصري.

وستنطلق مباريات الجولة يوم الأحد المقبل بمواجهة الإسماعيلي لحرس الحدود.

وسوف يستضيف غزل المحلة منافسه بيراميدز.

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ويستضيف كذلك الاتحاد السكندري نظيره المصري.

وفي يوم الإثنين سيواجه الداخلية منافسه الزمالك.

ويلتقي أسوان مع البنك الأهلي كذلك.

أما في يوم الثلاثاء فسوف يواجه الأهلي منافسه إنبي.

ويمكن حجز التذاكر من خلال موقع تذكرتي tazkarti.com.

ومن هنا يمكن معرفة أماكن تسلم التذاكر وبطاقة المشجع .‏ tazkarti.co/TOutlets

الأهلي الزمالك حجز تذاكر الدوري
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