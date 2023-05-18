أرسنال يجدد تعاقد رامسديل

الخميس، 18 مايو 2023 - 19:19

كتب : FilGoal

رامسديل يحتفل بهدف أرسنال أمام توتنام

أعلن أرسنال اليوم الخميس رسميا تجديد تعاقد حاسه آرون رامسديل بعقد طويل الأمد.

أرون رامسديل

النادي : أرسنال

أرسنال

وكان تعاقد رامسديل السابق ينتهي في صيف عام 2025 مع إمكانية مده لسنة أخرى.

لكن جاء التعاقد الجديد بشروط جديدة، وذكرت التقارير الصحفية أنه سيمتد حتى سنة 2028.

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وانضم رامسديل إلى أرسنال قادما من شيفيلد يونايتد في 2021 مقابل 24 مليون جنيه إسترليني.

وخاض الحارس صاحب الـ25 عاما مع أرسنال 76 مباراة حافظ فيهم على نظافة شباكه 28 مرة واستقبل 86 هدفا.

وقال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عبر موقع ناديه الرسمي: "نحن سعداء بتجديد تعاقد رامسديل، إن تطوره هنا خلال العامين الماضيين كان استثنائيا، ومساهماته وتأقلمه كانا رائعين".

وأردف "إنه أمر عظيم أننا نستمر في بناء المستقبل مع أكبر مواهبنا في فريقنا الشاب، نتطلع جميعا للاستمتاع بسنوات أخرى عديدة مع آرون اللاعب والشخص في النادي".

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