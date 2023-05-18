الاتحاد الإنجليزي يقرر تغريم وإيقاف يورجن كلوب

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الخميس رسميا إيقاف المدير الفني لليفربول لمباراتين وتغريمه 75 ألف جنيه إسترليني.

وسوف يتم إيقاف كلوب عن التواجد على مقاعد البدلاء لمباراة واحدة بشكل فوري مع تأجيل اللقاء الآخر حتى نهاية موسم 2023-2024 حال تكراره نفس المخالفة.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الإنجليزي أن العقوبة الموقعة على كلوب جاءت بسبب تعليقاته التي شككت في نزاهة الحكم بول تيرني عقب مواجهة ليفربول وتوتنام التي أقيمت في الـ30 من أبريل الماضي في الدوري الإنجليزي.

واعترف كلوب بأن تعليقاته على الحكم لم تكن لائقة وأنها تؤدي لتشويه سمعة اللعبة.

وبذلك لن يتواجد كلوب على مقاعد بدلاء فريقه في مباراته المقبلة في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي ضد أستون فيلا في ملعب أنفيلد التي ستقام السبت.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 65 نقطة بفارق نقطة ومباراة أكثر من منافسه مانشستر يونايتد.