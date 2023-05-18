مؤتمر مدرب الترجي: الهزيمة القاسية لا تعكس إمكانيات لاعبينا.. ولا مستحيل في كرة القدم

الخميس، 18 مايو 2023 - 17:34

كتب : FilGoal

أنيس البوسعايدي - الترجي

أوضح أنيس البوسعايدي المدير الفني لـ الترجي أن الهزيمة من الأهلي ذهابا في تونس لا تعكس إمكانيات اللاعبين.

ويستعد الترجي لأن يحل ضيفا على الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما خسر ذهابا في رادس بثلاثية دون رد.

وقال البوسعايدي في المؤتمر الصحفي: "الهزيمة القاسية التي تكبدها الفريق في رادس لا تعكس إمكانيات لاعبينا. عملنا طوال الأسبوع على تجهيز الفريق من الناحية الذهنية لمواجهة الغد".

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وأضاف"لمست إصرار كبير لتقديم مباراة قوية أمام الأهلي ورد الاعتبار. لا يوجد مستحيل في كرة القدم وكل شيء يبقى ممكنا".

وأتم "محمد علي بن رمضان شعر ببعض الآلام ولكنه سيكون جاهزا بنسبة 90% لخوض المباراة".

حكم الإياب

علم FilGoal.com أن مباراة الإياب يديرها الموريتاني دحان بيده.

وأدار بيده مباراة واحدة سابقة للأهلي شهدت خسارته أمام الهلال السوداني في دور المجموعات للموسم الحالي بهدف دون رد.

دحان بيده ضمن طاقم تحكيم نهائي أبطال أفريقيا - صحيفة تقدمي الألكترونية صحيفة تقدمي الألكترونية

ويعاون بيده: الأنجولي جيرسون إيميليانو دوس سانتوس كمساعد أول، والموريتاني حمدين ديبا كمساعد ثانٍ، والإيفواري إبراهيما كالو كحكم رابع.

وفي تقنية الفيديو يحضر الغاني دانييل ني، ويعاونه المغربي سمير قزاز.

موعد المباراة

تقام المباراة الجمعة 19 مايو.

وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً.

يقام لقاء الإياب في استاد القاهرة.

تذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 4، ويعلق عليها حسن العيدروس.

وتذاع أيضا على البث الأرضي لـ تايم سبورت بتعليق أيمن الكاشف.

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