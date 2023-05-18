فووت ميركاتو: لوكاس مورا يفاضل بين عروض سعودية وقطرية
الخميس، 18 مايو 2023 - 14:51
كتب : FilGoal
يفاضل لوكاس مورا صانع ألعاب توتنام بين عروض أندية سعودية وقطرية تستهدف ضمه بداية من الموسم المقبل.
لوكاس مورا
النادي : توتنام هوتسبر
وينتهي تعاقد مورا مع توتنام بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.
وبحسب "فووت ميركاتو" الفرنسي فغن لاعب باريس سان جيرمان السابق اتخذ قراره بالرحيل عن توتنام بنهاية تعاقده.
وأوضحت التقارير أن مورا يفاضل بين عدة عروض من أندية سعودية وكذلك قطرية ترغب في ضم اللاعب البرازيلي المخضرم.
وكان مورا قد ارتبط في وقت سابق بالانتقال لصفوف الهلال السعودي لكن الصفقة لم تتم.
صاحب الـ 30 عاما شارك مع توتنام في 21 مباراة بالموسم الحالي وسجل 3 أهداف فقط بجميع المسابقات.
وسبق لمورا اللعب بقميص باريس سان جيرمان 5 مواسم قبل الانتقال لتوتنام في صيف 2018.
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