جوارديولا وأرتيتا يتصارعان على جائزة أفضل مدرب في الموسم

الخميس، 18 مايو 2023 - 14:43

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - بيب جوارديولا

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي قائمة المدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب في موسم 2022-2023.

ويتنافس الثنائي بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على الجائزة مع 4 مدربين آخرين.

جوارديولا وأرتيتا يتصارعان على لقب الدوري الإنجليزي الذي يبدو في طريقه للبقاء في مدينة مانشستر.

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وجاءت القائمة على النحو التالي:

بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)

ميكيل أرتيتا (أرسنال)

روبرتو دي زيربي (برايتون)

أوناي إيمري (أستون فيلا)

إيدي هاو (نيوكاسل يونايتد)

ماركو سيلفا (فولام)

ويقدم دي زيربي وإيمري وهاو موسما استثنائيا مع فرقهم جعلتهم ينافسون على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل.

هذه هي المباريات المتبقية في صراع مراكز دوري الأبطال

كما ظهر فولام بشكل رائع تحت قيادة سيلفا هذا الموسم، قبل أن يتراجع في الأسابيع الأخيرة إلى المركز العاشر.

وينتهي موسم الدوري الإنجليزي 2022-2023 يوم 28 مايو.

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