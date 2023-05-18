مؤتمر هاني: لا يوجد بما يسمى بمباراة سهلة.. ونفكر في الترجي وليس صنداونز

رفض محمد هاني ظهير أيمن فريق الأهلي ما يقال عن سهولة مواجهة إياب نصف نهائي دوري الأبطال أمام الترجي.

وكان الأهلي قد تغلب على الترجي في رادس بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة الذهاب.

ويستضيف الأهلي فريق الترجي على استاد القاهرة في تمام العاشرة من مساء غدا الجمعة.

وقال محمد هاني في المؤتمر الصحفي: "لا يوجد ما يسمى بمباراة سهلة وأخرى صعبة، نحضر للمباراة بشكل جيد وإن شاء الله نحقق نتيجة إيجابية".

وكشف "لا أعتقد أن أحد منا يفكر بحسم التأهل إلى النهائي، نحن في نصف النهائي أمام فريق كبير مثل الترجي ونسعى لحسم ذلك خلال مباراة الإياب غدا".

وتابع "كما قال مارسيل كولر المدير الفني، تركيزنا على مواجهة الترجي لأنه ند لنا وفريق كبير".

وبسؤاله عن احتمالية مواجهة صنداونز في النهائي أجاب "بالنسبة لي أثق في فريقي وحققنا الفوز في عديد من المباريات خارج ملعبنا، كل مباراة ولها ظروفها وحساباتها ونعمل بناء على ذلك".

واختتم محمد هاني "لا نعلم من سنواجه ولدينا مباراة أهم ضد الترجي نركز عليها وبعدها سنرى ما سيحدث".

وكان صنداونز قد تعادل سلبيا بدون أهداف في مباراة الذهاب أمام الوداد في المغرب.

ويستضيف صنداونز فريق الوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.