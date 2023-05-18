مؤتمر كولر: غير صحيح تفكيري في إراحة لاعبين أمام الترجي.. والرد على مواجهة صنداونز المحتملة

نفى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي اتجاهه لإراحة عدد من لاعبي الفريق بسبب التفوق على الترجي في مباراة الذهاب بنتيجة كبيرة.

ويستضيف الأهلي فريق الترجي في العاشرة من مساء غدا الجمعة على استاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بتغلب الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "نلعب مواجهة الغد أمام الترجي وبالنسبة لنا النتيجة 0-0 ويجب علينا اللعب بتلك العقلية، الترجي نجح في خلق بعض الفرص وكان هناك خطورة".

وشدد "لا نستهتر بالمنافس فالترجي فريق قوي وند لنا والمستويات متقاربة، ورأيت جدية اللاعبين أيضا خلال التدريبات".

أما عن إصابة الشناوي فأوضح السويسري "لدينا قائمة كبيرة من اللاعبين والجميع على مستوى مرتفع، بالتأكيد الشناوي لاعب مؤثر ولكن لدينا ما يعوضه سواء غدا أو في مباريات أخرى".

وتابع كولر "لم نتأهل بعد للنهائي، يجب أن نأخذ الأمور بجدية، شاهدنا في أوروبا فرق تعود وتسجل أكثر من ثلاثة أهداف، لم نلعب الشوط الثاني".

وبسؤاله عن إراحة اللاعبين كشف "لا أعلم ما هو تشكيلنا أمام الترجي سأحدد ذلك بعد تدريب اليوم، وغير صحيح اتجاهي لإراحة عدد من اللاعبين كما أكدت هي ليست مباراة تحصيل حاصل ولكن شوط ثاني ومواجهة قوية ونلعب بكل جدية".

أما عن سر تألق بيرسي تاو قال: "عندما توليت المسؤولية كان اللاعب مصابا وبعد تعافيه أصيب مجددا بعد مباراتين تقريبا فوضعنا له برنامجا خاصا ومشكلتي معه إنه لم يكن صبورا وبعد تعافيه كان يريد المشاركة في 90 دقيقة ولكن عليّ إيقاف ذلك ليعود خطوة بخطوة وهو ما حدث".

وتابع "نجحنا كجهاز فني في إعادة تاو وتطوره ليقدم مستوى جيد في الفترة الحالية، وعلينا ألا ننسى أنه لا يلعب وحده ولكن تألق زملائه بجوار ساعد في ذلك".

أما عن موقفه من إهدار طاهر محمد وأحمد عبد القادر فرصتين محققتين في الذهاب أوضح كولر "ذلك أمر طبيعي وجزء من كرة القدم، شاهدنا الفرصتين بعد ذلك وحللنا الأمر ويتم حل المشكلة بالتدريب".

وأضاف "بالطبع لن يكون هناك عقوبة بسبب ذلك لأنها جزء من الكرة واللاعب يتخذ قراره في ثواني وتحسين الأمر يأتي بتحليل المشكلة والتدرب عليها".

وواصل "حققنا ثلاثة ألقاب حتى الآن ولكن لازلنا متعطشين للمزيد، ونحتاج لمزيد من اللياقة البدنية لتحقيق ذلك وحتى الآن نسير بصورة جيدة جدا".

وتابع "تسجيل ثلاثة أهداف خارج ملعبنا في مباراة الذهاب دليل على تقديمنا أداء جيد، ولكن الترجي لعب لقاء جيد وأهدر الفرص وعلينا التركيز حتى لا يسجلوا هذه المرة وتحدث مفاجآت غير سعيدة".

وبسؤال كولر عن هل يتمنى مواجهة صنداونز في النهائي للثأر أجاب "أعمل منذ وقت طويل في تلك المهنة وتعلمت أن التدريب ليس مهنة للأمنيات".

واختتم كولر تصريحاته "نتمنى التأهل أولا للنهائي وحال حدث ذلك سنشاهد في اليوم التالي مواجهة صنداونز والوداد لدراسة منافسنا".

ويستضيف صنداونز فريق الوداد المغربي عصر السبت ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان لقاء الذهاب في المغرب قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف وشهد تعرض اثنين من لاعبي صنداونز للطرد المباشر.