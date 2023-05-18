صنداونز يفتح أبواب مواجهة الوداد مجانا أمام جماهيره.. ويحدد شرطين

الخميس، 18 مايو 2023 - 12:53

كتب : FilGoal

صنداونز الجنوب إفريقي

قرر صنداونز فتح أبواب مباراته ضد الوداد مجانا لجماهيره ولكنه حدد شرطين للحصول على التذاكر.

وحسم التعادل السلبي مواجهة الذهاب بين الفريقين، قبل إقامة لقاء الإياب في جنوب إفريقيا السبت المقبل.

وأعلن صنداونز في بيان رسمي عن تقديم تذاكر مباراته أمام الوداد مجانا على جماهيره بشرط الحضور بقميص الفريق أو أي قميص أصفر اللون.

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واقتنص صنداونز تعادلا ثمينا من مركب محمد الخامس بعد خوض أكثر من نصف المباراة بعشرة لاعبين قبل أن يتعرض مارسيلو أليندي للطرد في الدقائق الأخيرة ليلعب صنداونز بتسعة لاعبين.

الفائز من مواجهة الإياب سيلعب ضد الفائز في مواجهة الأهلي والترجي، في نهائي المسابقة.

ووضع الأهلي قدما في النهائي بالفوز 3-0 على ملعب منافسه في لقاء الذهاب.

وتقام مباراة الإياب بالقاهرة الجمعة المقبل.

صنداونز الوداد المغربي
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