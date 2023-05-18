صنداونز يفتح أبواب مواجهة الوداد مجانا أمام جماهيره.. ويحدد شرطين

قرر صنداونز فتح أبواب مباراته ضد الوداد مجانا لجماهيره ولكنه حدد شرطين للحصول على التذاكر.

وحسم التعادل السلبي مواجهة الذهاب بين الفريقين، قبل إقامة لقاء الإياب في جنوب إفريقيا السبت المقبل.

وأعلن صنداونز في بيان رسمي عن تقديم تذاكر مباراته أمام الوداد مجانا على جماهيره بشرط الحضور بقميص الفريق أو أي قميص أصفر اللون.

The #TotalEnergiesCAFCL showdown is just around the corner & we can't wait to see you at the Stadium! 🏟 Come wearing your yellow t-shirts or any Sundowns regalia on Saturday to get your FREE ticket and entry to this clash Let's paint the stadium yellow and show our support 🙌… pic.twitter.com/hrp2pAPZhH — Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) May 17, 2023

واقتنص صنداونز تعادلا ثمينا من مركب محمد الخامس بعد خوض أكثر من نصف المباراة بعشرة لاعبين قبل أن يتعرض مارسيلو أليندي للطرد في الدقائق الأخيرة ليلعب صنداونز بتسعة لاعبين.

الفائز من مواجهة الإياب سيلعب ضد الفائز في مواجهة الأهلي والترجي، في نهائي المسابقة.

ووضع الأهلي قدما في النهائي بالفوز 3-0 على ملعب منافسه في لقاء الذهاب.

وتقام مباراة الإياب بالقاهرة الجمعة المقبل.