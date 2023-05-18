تقرير تونسي: مدرب الهلال يكشف حقيقة مفاوضات الترجي

الخميس، 18 مايو 2023 - 12:23

كتب : FilGoal

مؤتمر فلوران إيبينجي مدرب الهلال

كشف الكونغولي فلوران إيبينجي مدرب الهلال السوداني حقيقة تلقيه عرضا لتدرب الترجي.

ويتولى أنيس البوسعايدي تدريب الترجي بشكل مؤقت خلفا لنبيل معلول الذي رحل عقب الخسارة من الأهلي.

وخسر الترجي من الأهلي بنتيجة 3-0 ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أخبار متعلقة:
مدرب سان جيرمان يغيب عن تدريب الفريق رقم 78 في الموسم الحالي.. ياسر عبد الواحد يستقيل من تدريب نبروه ووكر: الفارق بيننا هو أنه بمجرد إيقاف فينيسيوس لا توجد خطة بديلة لـ ريال مدريد الكشف عن العلامة التجارية الرسمية لكأس العالم 2026

وبحسب إذاعة "موزاييك" التونسية، فإن فلوران إيبينجي نفى تلقيه عرضا رسميا من أجل تولي مهمة تدريب الترجي.

وأوضحت التقارير أن إيبينجي وصف الأخبار المتداولة حول توليه تدريب الترجي بالشائعات.

ويلعب الترجي ضد الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل في استاد القاهرة.

نادي الهلال السوداني سبق وأعلن إجلاء الجهاز الفني للفريق الأزرق بقيادة إيبينجي إلى فرنسا للحفاظ على سلامة أفراده.

يأتي ذلك بسبب الأوضاع الراهنة في السودان والاشتباكات المسلحة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

صاحب الـ 61 عاما سبق له تدريب فيتا كلوب ومنتخب الكونغو ونهضة بركان قبل تولي مهمة تدريب الهلال.

الترجي فلوران إيبينجي
نرشح لكم
صنداونز يفتح أبواب مواجهة الوداد مجانا أمام جماهيره.. ويحدد شرطين أطاح بـ أسيك.. اتحاد الجزائر إلى نهائي الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه للمرة الأولى.. يانج أفريكانز إلى نهائي الكونفدرالية بفوز مكرر على مارومو جالنتس خبر في الجول – مجموعة مصر.. استبعاد الجابون من كأس إفريقيا تحت 23 عاما والكاميرون البديل الهلال يستنكر عقوبات كاف بشأن مباراة الأهلي ويعلن التصعيد قائمة الترجي - استمرار غياب بن شريفية أمام الأهلي دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الأهلي ضد الترجي.. القنوات الناقلة والمعلقين الراكراكي يدافع عن زكريا بو خلال ضد الاتهامات التي طالته
أخر الأخبار
زكريا بو خلال ينفي مزاعم راديو مونت كارلو 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - إنجاز غائب منذ 30 عاما.. سيدات الأهلي تحققن برونزية كأس الكؤوس 10 دقيقة | كرة يد
صنداونز يفتح أبواب مواجهة الوداد مجانا أمام جماهيره.. ويحدد شرطين 38 دقيقة | الكرة الإفريقية
دوري NBA - ميامي يقهر بوسطن في ملعبه ببداية سلسلة نهائي الشرق 42 دقيقة | NBA
تقرير تونسي: مدرب الهلال يكشف حقيقة مفاوضات الترجي ساعة | الكرة الإفريقية
مدرب سان جيرمان يغيب عن تدريب الفريق ساعة | الكرة الأوروبية
رقم 78 في الموسم الحالي.. ياسر عبد الواحد يستقيل من تدريب نبروه ساعة | الكرة المصرية
ووكر: الفارق بيننا هو أنه بمجرد إيقاف فينيسيوس لا توجد خطة بديلة لـ ريال مدريد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صحيفة عكاظ تكشف سبب إعلان موسيماني رحيله عن أهلي جدة 2 مؤتمر كلوب: ليفربول لن يلعب دوري الأبطال بنسبة 100%.. ولن نتغاضى عن رقم صلاح التاريخي 3 مرتضى منصور يكشف عن "شخص غير مخلص" في مجلس إدارة الزمالك 4 مجلس الزمالك لـ وزير الرياضة: لن يكون هناك قائم بأعمال رئيس النادي.. حلنا إن أردت