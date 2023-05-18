تقرير تونسي: مدرب الهلال يكشف حقيقة مفاوضات الترجي

كشف الكونغولي فلوران إيبينجي مدرب الهلال السوداني حقيقة تلقيه عرضا لتدرب الترجي.

ويتولى أنيس البوسعايدي تدريب الترجي بشكل مؤقت خلفا لنبيل معلول الذي رحل عقب الخسارة من الأهلي.

وخسر الترجي من الأهلي بنتيجة 3-0 ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب إذاعة "موزاييك" التونسية، فإن فلوران إيبينجي نفى تلقيه عرضا رسميا من أجل تولي مهمة تدريب الترجي.

وأوضحت التقارير أن إيبينجي وصف الأخبار المتداولة حول توليه تدريب الترجي بالشائعات.

ويلعب الترجي ضد الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل في استاد القاهرة.

نادي الهلال السوداني سبق وأعلن إجلاء الجهاز الفني للفريق الأزرق بقيادة إيبينجي إلى فرنسا للحفاظ على سلامة أفراده.

يأتي ذلك بسبب الأوضاع الراهنة في السودان والاشتباكات المسلحة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

صاحب الـ 61 عاما سبق له تدريب فيتا كلوب ومنتخب الكونغو ونهضة بركان قبل تولي مهمة تدريب الهلال.