مدرب سان جيرمان يغيب عن تدريب الفريق

أعلن نادي باريس سان جيرمان غياب مدربه كريستوف جالتييه عن تدريب يوم الخميس.

وأفاد نادي باريس سان جيرمان عبر موقعه: "لن يقود كريستوف جالتييه تدريب صباح الخميس لأسباب طبية".

وأضاف النادي الباريسي "سيعود جالتييه لقيادة الفريق يوم الجمعة"

وذكر أن المدربان تييري أوليكسياك وجواو ساكرامنتو سيقودان تدريب يوم الخميس بدلا من جالتييه.

مستقبل جالتييه مع النادي على المدى الطويل لا يزال موضع تساؤل، في ظل رغبة سان جيرمان في تعيين مدرب آخر للموسم الجديد، حسب تقارير عديدة.

مدرب نيس السابق لم يتواجد في القائمة المختصرة لأفضل مدير فني في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

سان جيرمان يستعد لمواجهة أوكسير ضمن الجولة 36 من الدوري الفرنسي يوم الأحد في سعيه نحو التتويج باللقب.

رصيد باريس سان جيرمان وصل إلى 81 نقطة في المركز الأول، بفارق 6 نقاط عن لانس أقرب ملاحقيه.

ويقترب الفريق الباريسي من حسم الدوري الذي يبقى منه 3 جولات.

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