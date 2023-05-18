ووكر: الفارق بيننا هو أنه بمجرد إيقاف فينيسيوس لا توجد خطة بديلة لـ ريال مدريد

الخميس، 18 مايو 2023 - 11:34

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي ضد شيفيلد

أعرب كايل ووكرمدافع مانشستر سيتي عن سعادته بإقصاء ريال مدريد والتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لمواجهة إنتر.

كايل ووكر

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

ونجح ووكرفي إيقاف خطورة فينيسيوس جونيور أبرز لاعبي ريال مدريد.

وتغلب مانشستر سيتي على ريال مدريد بأربعة أهداف دون مقابل في إياب نصف النهائي ليتأهل الفريق الإنجليزي بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين.

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وقال ووكرفي تصريحات لقناة BT sports: "عليك أن تفعل مثل المهاجمين في مواقف مثل هذه، أنا واثق جدا في سرعتي وأعتقد أنه كان بإمكاني استخدام ميزتي الجسدية في مراقبة فينيسيوس".

وتابع "فينيسيوس لاعب رائع ولكن علي أن استغل قوتي، جعلت الأمر صعبا قدر استطاعتي".

ولم ينجح فينيسيوس سوى في تسديد كرة واحدة، بالإضافة لـ 19 تمريرة بينهم 14 ناجحة.

وعن الفارق بين مانشستر سيتي وريال مدريد أوضح ووكر: "ما أحبه في الفريق هو أن لكل فرد دوره ومسؤوليته، لدينا جاك جريليتش وكيفن دي بروين وإيرلينج هالاند لكن لا يوجد نجم وهذا ما يسمح لنا بالمنافسة دون الاعتماد على لاعب واحد".

وأضاف "بينما يمتلك ريال مدريد العديد من اللاعبين الرائعين ولكن فينيسيوس هو الأفضل، بمجرد إيقافه هل لديهم خطة بديلة؟".

واختتم ريال مدريد موسمه الحالي بالفوز بكأس ملك إسبانيا فقط على حساب أوساسونا.

أما مانشستر سيتي فلديه فرصة لتحقيق ثلاثية تاريخية والفوز ببطولات دوري الأبطال والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي ووكر فينيسيوس
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