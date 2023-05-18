أطاح بـ أسيك.. اتحاد الجزائر إلى نهائي الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه

الخميس، 18 مايو 2023 - 00:13

كتب : FilGoal

اتحاد العاصمة

تأهل نادي اتحاد الجزائر الجزائري إلى نهائي البطولة الكونفدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه.

وفاز اتحاد الجزائر على ضيفه أسيك أبيدجان 2-0 في إياب نصف نهائي البطولة.

واستفاد اتحاد الجزائر من التعادل سلبيا بدون أهداف في ذهاب نصف النهائي.

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وسجل خالد بوسيلو وإسماعيل بلقاسمي هدفي اتحاد الجزائر في شباك أسيك.

وتأهل بطل الجزائر لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في نهائي البطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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وفاز يانج أفريكانز على مارومو جالنتس بطل جنوب إفريقيا 2-1 في إياب نصف النهائي بعدما حسم مباراة الذهاب بهدفين دون رد.

مارومو جالنتس الجنوب إفريقي كان قد تأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية على حساب نادي بيراميدز.

وخسر بيراميدز من مارومو جالنتس بهدف دون رد في مباراة العودة، وذلك بعد التعادل في الذهاب بهدف لكل فريق ضمن ربع النهائي.

يذكر أن نهضة بركان المغربي يحمل لقب النسخة الأخيرة من كأس الكونفدرالية بعدما فاز على أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بركلات الترجيح.

الكونفدرالية اتحاد الجزائر
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