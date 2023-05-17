للمرة الأولى.. يانج أفريكانز إلى نهائي الكونفدرالية بفوز مكرر على مارومو جالنتس

كرر يانج أفريكانز التنزاني فوزه على مارومو جالنتس بطل جنوب إفريقيا ليحجز مقعدا في نهائي الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه.

وفاز يانج أفريكانز على مارومو جالنتس 2-1 في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

الفريق التنزاني كان قد حسم مباراة الذهاب بهدفين دون رد.

وينتظر يانج أفريكانز الفائز من مباراة اتحاد العاصمة الجزائري ضد أسيك الإيفواري مساء الأربعاء.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت في العاصمة الإيفةارية أبيدجان سلبيا بدون أهداف.

وسجل فيستون مايلي الهدف الأول ليانج أفريكانز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وعزز كينيدي موسوندا تقدم يانج أفريكانز وسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 62.

فيما قلص رانجا شيفافيرو النتيجة وسجل الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

يذكر أن مارومو جالنتس الجنوب إفريقي تأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية على حساب نادي بيراميدز.

وخسر بيراميدز من مارومو جالنتس بهدف دون رد في مباراة العودة، وذلك بعد التعادل في الذهاب بهدف لكل فريق ضمن ربع النهائي.